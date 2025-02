Nie wyłączycie telewizora. Ogrom hitów wkrótce trafi na Max

Max zapowiedziało premiery na najbliższe miesiące. Wśród nich polskie hity oraz powroty wielkich seriali, jak "The Last of Us".

Platforma Max przygotowuje dla swoich subskrybentów prawdziwą ucztę w 2025 roku. Czeka nas mnóstwo premier, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, które powinny zaspokoić gusta widzów. Widać też, że pomimo zapowiedzi Davida Zaslava o braku lokalnych produkcji, Max regularnie stawia na rozwój polskiej oferty, inwestując w produkcję powstających nad Wisłą seriali i filmów. W 2025 roku czeka nas aż sześć premier serialowych, a w kolejnych latach platforma planuje jeszcze większy rozmach.

Nowe polskie seriale Max na 2025 rok

Wśród nich jest "Przesmyk" - pierwsza z tegorocznych nowości, która zadebiutował na platformie w styczniu, a kolejne odcinki pojawiają się na platformie w cotygodniowych odstępach. To trzymający w napięciu thriller psychologiczny i kino szpiegowskie wyreżyserowane przez Jana P. Matuszyńskiego. Opowiada historię zawiłych relacji między bohaterami, których losy splatają się w niebezpiecznym punkcie - po zdemaskowaniu polskiego agenta na Białorusi, jego partnerka jest zmuszona zrobić wszystko, by mu pomóc. Obsada serialu to plejada gwiazd, m.in. Lena Góra, Bartłomiej Topa, Leszek Lichota i Tomasz Ziętek, a to nie wszyscy.

Przesmyk

W marcu na Max zagości natomiast "Porządny człowiek" - także thriller psychologiczny z Krzysztofem Czeczotem w roli głównej, ale o zupełnie innej tematyce. Serial opowiada o życiu cenionego kardiochirurga, którego idealny świat zaczyna się rozpadać po jednej, nieprzemyślanej decyzji. "Porządny człowiek" to też pierwsza tak duża produkcja serialowa, w którą zaangażował się Krzysztof Czeczot, dawno nie wiedziany w takiej roli na ekranie. Fani "Pati" mogą powoli zacierać ręce, ponieważ w 2025 roku pojawi się drugi sezon tego popularnego serialu. Aleksandra Adamska ponownie wcieli się w rolę tytułowej bohaterki, która po wyjściu z więzienia próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Serial pokaże, jak Pati radzi sobie z przeszłością i czy uda jej się znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Porządny człowiek

Naprawdę intrygującą propozycją jest "Scheda" (wcześniej znana jako "Miasto Mrozów"). Serial zapowiadany jest jako dramat kryminalny, a jego akcja rozgrywa się na Półwyspie Helskim. Serial opowiada o losach wpływowej rodziny, której sekrety i konflikty wychodzą na jaw po śmierci głowy rodu. W obsadzie zobaczymy m.in. Magdalenę Popławską, Grzegorza Damięckiego i Bartosza Gelnera. Trwają również prace nad serialem inspirowanym prawdziwą historią Sebastiana Kellera, autora książki "Niebo. Pięć lat w sekcie". Serial przeniesie nas do lat 90., czasów transformacji ustrojowej, kiedy w Polsce pojawili się samozwańczy prorocy, obiecujący ludziom szczęście i spełnienie. Produkcja ta pokaże, jak łatwo można manipulować ludźmi, wykorzystując ich samotność i pragnienie przynależności.

Max nie zapomina również o fanach dokumentów - po sukcesie takich produkcji jak "Król Zanzibaru" i "Łowcy skór", platforma przygotowuje kolejne, wstrząsające historie oparte na faktach. Jedną z nich jest "33 zdjęcia z getta", dokument, który ujawnia nieznane dotąd zdjęcia z czasów II wojny światowej.

Zagraniczne hity na Max. Powrót ulubionych seriali

Od lutego na platformie można oglądać trzeci sezon "Białego Lotosu", serialu, który satyrycznie ukazuje życie bogatych ludzi, spędzających wakacje w luksusowych kurortach. Nowe odcinki zabierają nas do Tajlandii, gdzie poznajemy kolejne perypetie bohaterów, uwikłanych w intrygi i romanse.

Kwiecień to miesiąc, w którym powrócą dwa wyczekiwane seriale: "The Last of Us" i "Opowieść podręcznej". Drugi sezon "The Last of Us" przeniesie nas pięć lat po wydarzeniach z pierwszej serii. Ellie i Joel będą musieli zmierzyć się z nowymi wyzwaniami w postapokaliptycznym świecie, a ich relacja zostanie wystawiona na próbę. Finałowy sezon "Opowieści podręcznej" to gratka dla fanów tego mrocznego serialu, który porusza ważne tematy społeczne i polityczne. Widzowie zobaczą, jak potoczą się losy June i czy uda jej się odzyskać wolność.

It: Welcome to Derry

W 2025 roku na Max powrócą również takie hity jak "Hacks", "Pozłacany wiek" i "I tak po prostu", a fani Stephena Kinga będą mogli obejrzeć nowy serial "To: Witajcie w Derry", który przeniesie ich do świata znanego z kultowego horroru.