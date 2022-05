Kojarzycie scenę z piątej części Gwiezdnych Wojen, w której imperialne droidy patrolują planetę Hoth w poszukiwaniu kryjówki rebeliantów? Cóż, ten scenariusz może być znacznie bliższy, niż nam się wydaje. Chińscy naukowcy zaprezentowali pokaz umiejętności autonomicznych dronów, które są w stanie samodzielnie monitorować teren.

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to chmara dronów

Odniesienie do Star Wars nie jest przypadkowe. To właśnie między innymi do tej kultowej sagi nawiązują naukowcy z Uniwersytetu Zhejiang we wstępie do artykułu opublikowanego w Science Robotics. Eksperyment przeprowadzony przez Chińczyków dotyczy eskadry 10 autonomicznych dronów, które podjęły próbę samodzielnej przeprawy przez bambusowy las. Co w tym niezwykłego? Ano to, że rój dronów dokonał tego po raz pierwszy, w nieuporządkowanym środowisku, z uwzględnieniem wspólnej koordynacji. Zobaczcie sami:

Te niewielkie maszyny zostały wyposażone w kamery z wykrywaniem głębi, czujniki wysokości, komputer pokładowy i specjalny algorytm pomagający unikać kolizji. Wcześniej podobne eksperymenty były prowadzone w zamkniętych pomieszczeniach lub na otwartym polu. Ten niezwykły pokaz udowadnia, że drony są w stanie wspólnie mapować przestrzeń i podejmować samodzielne decyzje pod względem trasy lotu. Jeszcze bardziej imponujący jest fakt, że nie korzystają z żadnej zewnętrznej infrastruktury (typu GPS), dzięki czemu znajdą zastosowanie przykładowo podczas klęsk żywiołowych. Rój może zostać wysłany w obszary dotknięte trzęsieniem ziemi i dostać się do miejsc nieosiągalnych lub zbyt niebezpiecznych dla człowieka. Koordynacja roju może zostać także wykorzystana do podnoszenia cięższych przedmiotów, którym nie podoła pojedyncza maszyna. Naukowcy nie ukrywają, że tworząc drony, inspirowali się ptakami, które nawet w większych grupach są w stanie przelatywać swobodnie przez gęste lasy.

Technologia wygląda imponująco, jednak od razu przywodzi na myśl bojowe wykorzystanie eskadr dronów. Na Ukrainie już podjęto próby wyposażenia dronów komercyjnych w niewielkie ładunki wybuchowe. Czy wysiłki Chińskich badaczy są zalążkiem formacji autonomicznych minibombowców, które w niedalekiej przyszłości odmienią pola bitwy?

Stock image from Depositphotos