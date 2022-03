W tym niezwykle trudnym okresie Polska wykazała się godnym podziwu wsparciem i zaangażowaniem. Tysiące podmiotów prywatnych i państwowych zaoferowało pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Wysyłamy nie tylko przekazy pieniężne, ale także przedmioty codziennego użytku, ubrania, żywność, leki i wiele wiele więcej. Nasi wschodni sąsiedzi potrzebują dziś każdej formy pomocy, także tej technologicznej. W ramach inicjatywy społecznej Drony na Wschód wszelkie rodzaje dronów, które przydadzą się między innymi w akcjach ratowniczych oraz dokumentacji wojennej pożogi, zostaną wysłane na Ukrainę.

Drony na ratunek Ukrainie

W obliczu powszechnego chaosu, zniszczeń miejskiej zabudowy i wciąż trwających walk, zdobycze dzisiejszej technologii mogą okazać się niezbędne. Zapewne tym założeniem kierował się pomysłodawca akcji, Sławomir Huczała. Inicjatywa organizowana jest przez firmę Spartaqs zajmującą się szeroko pojętą automatyką i robotyką ze wskazaniem na drony. Spartaqs jest laureatem wielu nagród, takich jak Innowation Award czy tytuł Diamentowego Lidera Bezpieczeństwa Państwa. W ramach akcji firma prowadzi zbiórkę dronów różnego typu i przeznaczenia, począwszy od profesjonalnych dronów fotograficznych aż po zwykłe drony komercyjne z funkcją nagrywania. Co ciekawe organizatorzy akcji przyjmują także uszkodzone drony, które zostaną poddane pracom serwisowym i przywrócone do pełnej sprawności.

Źródło: Spartaqs

Sprzęt zostanie wykorzystany do monitorowania miast, działań obronnych, kontroli ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz dokumentacji zniszczeń i zbrodni na cywilach. Firma współpracuje z wieloma organizacjami, które pomogą w realizacji pomysłu i wspomogą transport sprzętu na Ukrainę. W akcję zaangażowały się już takie podmioty jak Fundacja Mikromakro, Świat Dronów, Polska Izba Systemów Bezzałogowych a za darmową wysyłkę odpowiadać będzie InPost. Inicjatywa jest koordynowana przez Dariusza Werschnera, pełnomocnika ministra infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Jak możesz pomóc?

Zapotrzebowanie na drony jest szerokie. Firma przyjmuje nawet sprzęt nienadający się już do użytku, ale przydatny pod kątem wyciągnięcia z niego części zamiennych. Jeśli więc posiadasz na zbyciu drona – sprawnego bądź nie – oraz chcesz wspomóc akcję, oto co możesz zrobić. Wypełnij formularz dostępny pod tym adresem, pamiętając o dokładnym opisaniu tego co znajduje się w paczce. Spakuj drona lub części zamienne i wyślij za darmo, zamawiając kuriera InPost, lub korzystając z paczkomatu. Możesz także dostarczyć sprzęt osobiście, korzystając z kilku punktów odbioru (m.in. Warszawa, Kraków i Gdańsk). Dla osób, które dronów nie posiadają, ale mimo to chcą wesprzeć akcję, zorganizowano zbiórkę w serwisie zrzutka. Firmy mogą także przekazywać darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy fundacji Mikromakro.

Źródło: Spartaqs

W ramach akcji przygotowano już dziesiątki paczek, dzięki którym na Ukrainę trafiło ponad 100 maszyn, a każdego dnia powstają kolejne transporty. Do punktów odbioru trafiają także sprzęty z Czech, Holandii, a nawet Stanów Zjednoczonych. Współpracujące z polskimi fundacjami ukraińskie organizacje pozarządowe przekazują drony bezpośrednio do rejonów objętych działaniami wojennymi. W wysyłanych paczkach znajdują się także akcesoria pośrednie, takie jak powerbanki, agregaty prądotwórcze i ładowarki do akumulatorów, a więc wszystko to, co niezbędne do działania dronów na froncie oraz jego zapleczu. Nie zabraknie także dokumentacji i instrukcji obsługi w języku ukraińskim. Twój dron także może zostać bohaterem. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to odsyłam pod oficjalną stronę inicjatywy.