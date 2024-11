Poczta Polska rozpoczęła swoją przygodę z automatami paczkowymi pod koniec lipca 2019 roku, a więc ponad 5 lat temu. To był jeszcze właściwy moment na stanie do walki o ten intratny do dziś rynek dostaw i odbiorów paczek w Polsce.

Niech świadczy o tym fakt, że na koniec listopada 2019 roku, InPost miał „zaledwie” 6 tysięcy Paczkomatów. W tamtym czasie, Poczta Polska obiecywała uruchomienie do końca 2019 roku pierwszych 200 automatów i sukcesywne poszerzanie swojej sieci maszyn w kolejnych latach.

Mamy 2024 rok i okazuje się, że te 200 automatów „świeciło” w statystykach jeszcze na koniec 2023 roku (źródło: Cashless.pl). Po zmianie władzy coś rzeczywiście drgnęło i ich liczba znacznie wzrosła w tym roku, już ramach własnych automatów (wcześniej we współpracy ze SwipBox), pod nazwa Pocztex Automat.

Niemniej, czy dziś to jest równie dobry czas jak jeszcze w 2019 roku, na skuteczną rywalizację z konkurencją na tym rynku?

Okazuje się, że to już zdecydowanie za późno, o czym świadczy fakt, iż 25 października 2024 roku, Poczta Polska wyłączyła wszystkie swoje automaty paczkowe Pocztex w całym kraju, ogłaszając to lakonicznym komunikatem, bez terminu ponownego włączenia, szerszego wyjaśnienia, czegokolwiek więcej, niż to:

Automaty te nie działają do dziś, a więc już od ponad dwóch tygodni. Ktoś zapłakał? Czy na profilach społecznościowych klienci pytają, co się dzieje? Wiecie, co by się stało, jakby InPost na kilka godzin wyłączył tysiąc Paczkomatów w kraju?

Znalazłem w sieci raptem dwa wątki temu poświęcone - na forum społeczności Allegro i na forum Bankier.pl (z wczoraj).

Na forum Allegro Gadane dowiadujemy się, że przed tą modernizacją liczba uruchomionych automatów Pocztex opiewała już na 1600 sztuk w całym kraju.

Użytkownik Allegro, komentuje to jako kpinę, że usługa wyłączona została na kilka dni. Jednak mija już już 15 dni (pół miesiąca) i to staje się już smutne - prócz tych dwóch krótkich wątków w sieci, nikt tego nie zauważył.

Można powiedzieć, iż z chwilą wyłączenia opcji nadawania i odbierania paczek w automatach Pocztex, nie było w nich żadnej paczki, bo w przeciwnym razie, to z pewnością wywołało by dużo większy szum w sieci.

Niestety, usługi Poczty Polskiej wybierane są już od dawna jako ostateczność, nie zmienią tego nawet automaty paczkowe, tak chętnie wybierane przez rodaków na odbiór towarów kupowanych w sieci. Na to jest już zdecydowanie za późno, nawet jakby w efekcie tej modernizacji, wyskakiwały z nich darmowe pluszaki przy każdym odbiorze paczki.

Optymistyczny scenariusz byłby taki, że modernizacja ta wynika z planów przejęcia tego biznesu przez Orlen, który dużo lepiej radzi sobie z automatami paczkowymi - Rząd chce połączyć Orlen z Pocztą Polską. To nie jest wcale takie głupie.

Ostatnie doniesienia przeczą jednak temu, wprawdzie Orlen nie chce pozbywać się swoich automatów, tak jak w przypadku Polska Press, ale chce je przenieść do nowej, wyspecjalizowanej spółki zależnej. Jednak ostateczne decyzje, co do przyszłości Orlen Paczka mają zapaść dopiero 2 grudnia, a co w żaden sposób nie pokrywa się czasowo z wyłączeniem automatów Pocztex, jeszcze 25 października.

Na koniec dla kontrastu, przytoczę fragment z dzisiaj ogłoszonych wyników za III kwartał 2024, przez InPost:

InPost kontynuował rozwój sieci w Polsce i na koniec III kwartału miał 24 340 maszyn (+15% r/r), przy czym od początku roku przybyło ich 2 370. Ciągła ekspansja doprowadziła do zwiększenia liczby użytkowników maszyn Paczkomat, która na koniec kwartału wyniosła 18,9 mln. Natomiast aplikacja InPost Mobile miała na koniec kwartału 13,1 mln użytkowników.