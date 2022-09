Twoja firma przepala pieniądze? Pewnie nie macie automatyzacji…

Autorem tekstu jest Automation House. Materiał powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Automatyzacja dostępna dla każdego

Do niedawna takie rozwiązania były zarezerwowane głównie dla dużych graczy, którzy mogli pozwolić sobie na czasochłonne i kosztowne wdrożenia RPA (Robotic Process Automation). Automatyzacja procesów biznesowych była zarezerwowana dla elity, bo tylko w takich organizacjach opłacało się ją implementować.

W Automation House podeszliśmy do automatyzacji procesów w nowym modelu.

Nasi Automation Heroes to mistrzowie narzędzi no-code oraz low-code. Oznacza to, że zamiast pisać dedykowane oprogramowanie, sprawiają, że obecne w Twojej firmie narzędzia jak CRM, Excel, czy system Business Intelligence, zaczynają ze sobą “rozmawiać”.

Założyciele i zespół

Automation House powstał z inicjatywy i własnych zasobów founderów – Franciszka Georgiewa, Grzegorza Roga i Adama Gospodarczyka. Grzegorz i Adam od lat popularyzowali ideę automatyzacji no-code w Polsce przez program zautomatyzowani.pl. Franciszka zaprosili do współpracy, by włożył to w ramy profesjonalnej firmy usługowej dzięki doświadczeniom z jednej z topowych agencji digitalowych, Tigers. Faktycznie Automation House zaczął działać w kwietniu 2022 roku.

Siedziba Automation House mieści się w Q22 w Warszawie, mimo to prawie cały zespół pracuje zdalnie. Dzięki temu mamy dostęp do największych talentów z całego świata, niezależnie od lokalizacji. Właśnie w tym kierunku planujemy się rozwijać. Już teraz wszyscy pracujemy i komunikujemy się w 100% w języku angielskim i pozyskujemy klientów zza granicy.

Dla nas nie było lepszego momentu na uruchomienie Automation House. W ciągu 2-3 lat każda licząca się firma będzie musiała się automatyzować. Nadciągają trudne czasy, a my wykorzystujemy trend wspierany przez otoczenie makroekonomiczne, które będzie premiować efektywne biznesy i doskonałość operacyjną. To z kolei jest bodźcem do wprowadzania innowacji, takich jak no-code oraz automatyzacja procesów. Bez tego wiele firm podzieli los dinozaurów.

Next-day delivery zamiast miesięcy prac

Robimy to tak. Umawiacie się na bezpłatnego discovery calla, gdzie biznesy z różnych branż opowiadają o tym, gdzie tracą najwięcej czasu i nad czym obecnie pracują. My w tych informacjach szukamy quick wins. Wycinek tego, co pozwala wciągnąć Was do świata automatyzacji. Wybieracie interesującą dla Was opcję, a nasi Automation Heroes przechodzą do działania.

W zależności od tego, jak rozbudowana ma być automatyzacja, zwykle udaje się ją wdrożyć w ciągu 1-2 tygodni. Nagle okazuje się, że macie coraz więcej zautomatyzowanych procesów. Jesteście dynamiczni i możecie się szybciej skalować.

Wyobraź sobie. W czasie, gdy konkurencja kopiuje dane z tabeli do tabeli, Twoja firma przechodzi do realizacji strategii opartej o faktyczne dane, zebrane przez automatyzację w przyjaznym wizualnym dashboardzie. Nie musicie ich zbierać, wyliczać, przenosić, analizować, tylko od razu przechodzicie do analizy i decyzji. Właśnie takie rzeczy robimy w Automation House.

+10% marży dzięki serii automatyzacji?

Częstą obawą przed automatyzacją jest jej skomplikowanie. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Nasz zespół Automation Heroes wyszkolony w notacji BPMN, ze wsparciem doświadczonych postaci ze świata biznesu mapuje Twoje procesy i eliminuje z powtarzalnych czynności czynnik ludzki. Zadania są wykonywane bezbłędnie, bez udziału człowieka.

Nie musi się to wiązać ze zmniejszeniem zatrudnienia. Weźmy na tapetę kilka przykładów:

Automatyzacja generowania umów uwolni czas sprzedawców na sprzedawanie

Automatyzacja obiegu dokumentów uwolni czas na analizę potencjalnych oszczędności, zamiast manualnego skanowania i wgrywania faktur do folderów

Automatyzacja tworzenia raportów uwolni czas managementu z robienia slajdów na myślenie strategiczne

Jeżeli automatyzujemy na przykład proces przygotowania umów lub raportów w firmie, nie oznacza, że pracownicy nagle stracą pracę. W zamian czas, który do tej pory poświęcali na rutynę, mogą poświęcić na zadania, które wnoszą do organizacji największą wartość np. kontakt z klientem, analizę danych zebranych przez automatyzację, działania kreatywne, czy układanie kolejnych procesów. Odzyskują czas na zadania, których nie realizowali nigdy wcześniej, bo nie było na to przestrzeni.

Dzięki naszym działaniom, biznesy zaczynają standaryzować przechowywanie kluczowych danych, takich jak KPI operacyjne. W ten sposób “oczyszczamy” firmy z setek tworzonych przez ludzi arkuszy i dokumentów w różnym standardzie, które dezaktualizują się jeszcze szybciej, niż powstają.

Autopilot do sukcesu organizacji - niezależnie od jej skali

Nasze usługi można wprowadzić w każdej firmie, niezależnie od jej wielkości.

W małej firmie wycieczkowej wprowadziliśmy ostatnio dashboardy ze statusem rezerwacji, płatności, umów i podsumowaniem sezonu.

Dla jednej z największych polskich firm stworzyliśmy automatyzację, która zaoszczędziła czas pracy kilkunastu grafików odpowiedzialnych za tworzenie powtarzalnych banerów.

Dla jednego z globalnych graczy przyspieszyliśmy 10-krotnie proces generowania raportów kampanii w prezentacji Google Slides.

W dużych firmach przejście przez proces wycen, ofertowania, ustalania szczegółów, podpisywania umów i akceptacji projektu z klientem jest bardzo żmudny. Okazuje się jednak, że automatyzacja w nurcie Automation House daje wystarczającą moc do rozbicia tych barier.

Nasz rekord od pierwszej rozmowy do pokazania MVP dla korporacji to zaledwie 3 dni. W 3 dni rozwiązaliśmy palący problem, nad którym enterprise pracował przez dwa lata. Jeżeli no-code zadziałał w takiej organizacji, to zadziała wszędzie.

Drużyna Automation House - Automation Heroes

No-code to bezpieczna ewolucja biznesu, a nie rewolucja

Wiele osób myśli, że robotyzacja procesów biznesowych to coś bardzo skomplikowanego, trudnego do zrozumienia i przyswojenia. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Do realizacji projektów podchodzimy metodą kaizen. Stawiając małe kroki, dodajemy do automatyzacji kolejne roboty, zwiększając w ten sposób ich wartość dla biznesu.

Przykładowo, w pierwszym sprincie tworzymy dla organizacji automatyczne generowanie umów z klientami na podstawie formularza. W drugim dodajemy robota odpowiedzialnego za obieg umów, automatyczną wysyłkę. W trzecim automatyzujemy archiwizację umów, elementy onboardingu i tak dalej. Możliwości skalowania automatyzacji są ogromne. Łatwo sobie wyobrazić, że podobną automatyzację można stworzyć dla umów z pracownikami.

Dla klientów stworzyliśmy już około 200-300 automatyzacji. Nasze automatyzacje są proste i potrafimy wdrażać je szybko, dlatego zapotrzebowanie na nie jest ogromne.

Co możesz usprawnić w firmie dzięki automatyzacji?

Problem, jaki pojawił się na drodze do szerszej komercjalizacji, to wytłumaczenie potencjalnemu klientowi czym jest automatyzacja i co Automation House ma do zaoferowania w tej konkretnej firmie.

Powiedzmy sobie szczerze. Każda firma ma te same procesy i zadania, takie jak sprzedaż, marketing, administracja i inne. Mimo to przedsiębiorcy i managerowie często nie wiedzą, jakie procesy i zadania mogą z nami zautomatyzować, ani jaki może mieć to wpływ na ich firmę. Dlatego w Automation House łączy zalety firm konsultingowych, które wprowadzają najlepsze praktyki biznesowe, z szybką automatyzacją procesów bez konieczności nauki nowych narzędzi w Twoim zespole.

Poniżej kilka przykładów.

Automatyczne zbieranie danych i przygotowanie raportów menedżerskich

Automatyczne generowanie, nazywanie i katalogowanie umów

Zbieranie faktur kosztowych, automatyczny skan, wgranie do systemu księgowego i dashboardów finansowych

Zarządzanie bazami danych np. automatyczne usuwanie duplikatów,

Przygotowanie graficznych ofert na podstawie formularza

Obsługa szkolenia od zapisów po rozliczenie i wygenerowanie certyfikatu

Wyobraź sobie firmę, w której wszystkie te rzeczy dzieją się same, a Ty skupiasz się na najbardziej intelektualnie wymagających zadaniach. Taką przyszłość proponują nasi Automation Heroes.

Oto jak działa Automation House

Automation House to zupełnie inny model operacyjny niż u większości firm. Zatrudniamy osoby w na podstawie ich cech osobowości i spójność z wartościami firmy takimi jak zaangażowanie, odpowiedzialność i rozwój. Nasi Automation Heroes poświęcają średnio 40% swojego czasu na działania sprzedażowe i marketingowe.

Obsługę klienta oparliśmy o ceniony model współpracy z agencji Tigers. W pozostałym czasie nasi Automation Heroes tworzą scenariusze automatyzacji dla Automation House, czyniąc naszą pracę przyjemniejszą i bardziej efektywną. Nie ma u nas miejsca na przepalanie roboczogodzin i nudne, powtarzalne zadania. Te wykonują dla nas roboty. Jednym z takich usprawnień jest Botbert, nasz zrobotyzowany asystent, który przypomina nam o spotkaniach w ciągu dnia, czy informuje o kluczowych wskaźnikach dla naszego biznesu.

Stale poszukujemy nowych automation developerów. W tej chwili w Automation House pracuje 8 Automation Heroes wspieranych merytorycznie i technologicznie przez Adama Gospodarczyka i Grzegorza Roga. Pieczę nad kwestiami biznesowymi sprawuje Franciszek Georgiew pracujący z działem Growth z racji doświadczenia w budowaniu agencji, która od siedmiu lat podwaja obroty każdego roku oraz Konrad Kwiatkowski z działem Customer Success, z racji ogromu doświadczeń jako dyrektor operacyjny i doskonałej znajomości procesów i modeli biznesowych.

Jeśli chodzi o zyski, od pierwszego dnia jesteśmy na plusie i w trzy miesiące przebiliśmy 100 tys. MRR. Pierwszych klientów pozyskaliśmy z networku founderów, a w tej chwili uruchamiamy działania marketingowe na rynek USA, który jest bliżej przełomu związanego z technologiami no-code i na ten moment bardziej docenia ich potencjał. Kończenie projektów przed czasem i zaangażowany duch naszego zespołu doprowadziły do dalszych rekomendacji, co szybko ustabilizowało przychody Automation House na poziomie niemal stu tysięcy PLN, pozwalając stopniowo zwiększać wartość realizowanych projektów. Jeszcze w tym roku planujemy przebić granicę 200 tysięcy złotych powtarzalnego przychodu.

Każdego tygodnia stawiamy kolejny krok w kierunku śmielszego rozszerzenia działalności za granicę. Jesteśmy born-global. W rozwoju Automation House ma nam pomóc grant na ekspansję do USA, o który się ubiegamy. Wcześniej inne spółki Franka zdobyły grant na Singapur oraz Chiny. Pula zagranicznych klientów to skuteczna dźwignia oraz dywersyfikacja dająca nam większą stabilność i bezpieczeństwo biznesu, co nie znaczy, że zamykamy się na klientów z Polski. Jesteśmy otwarci na współpracę w kraju, jak i za granicą.

Co automatyzujemy w Automation House?

W jaki sposób automatyzujemy swoją własną pracę? Podstawą był wybór stacku technologicznego najbardziej podatnego na automatyzację:

Google Workspace – do maila, przechowywania plików, tworzenia dokumentów

– do maila, przechowywania plików, tworzenia dokumentów ClickUp – do zarządzania zadaniami

– do zarządzania zadaniami Slack – do komunikacji w zespole

– do komunikacji w zespole Pipedrive – CRM sprzedażowy

– CRM sprzedażowy Notion – spełnia funkcję firmowej Wikipedii

– spełnia funkcję firmowej Wikipedii Traffit – narzędzie rekrutacyjne

– narzędzie rekrutacyjne Enova365 – narzędzie do księgowości

Toolstack da się w 100% zautomatyzować. Takie podejście usprawnia komunikację i pozwala nam sprawniej dowozić pracę. No-code towarzyszy nam również w designie i marketingu. Niedługo stronę internetową przenosimy na Webflow, co da nam jeszcze więcej opcji np. do tworzenia dynamicznych landing page szybciej i bez kodowania.

Niebawem zabieramy się za automatyzację działań sprzedażowych i marketingowych. W tym tworzenie grafik, publikowanie treści, a nawet całych kampanii, agregowanie danych analitycznych, raportowanie wyników i wiele innych. W ten sposób jesteśmy w stanie robić więcej, lepiej. Mamy więcej przestrzeni na kreatywność i czasu na wyciąganie wniosków.

Będziemy nie do zatrzymania.

Gdzie nas znaleźć?

Jeśli artykuł Cię zainteresował i chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj na naszą stronę internetową https://automation.house/ lub napisz na hello@automation.house!