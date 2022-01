Nowy benefit pracowniczy - wirtualna Karta Lunch Pass ma żywić na home office

Karta Lunch Pass, czyli wirtualna karta żywieniowa to doskonałe rozwiązanie dla firm, które wcześniej zapewniały w ciągu dnia posiłki swoim pracownikom lub zamierzają to zrobić teraz. W przypadku, gdy ich pracownicy przechodzą na tryb zdalny czy hybrydowy, taka karta pozwoli im na samodzielny zakup pożywienia w restauracjach, kawiarniach czy firmach cateringowych, również przez internet. Doskonale sprawdzi się więc na przykład w firmach z branży IT, które najcześciej zatrudniają teraz specjalistów w trybie pracy zdalnej.

Arkadiusz Rochala, dyrektor generalny Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce:

Wirtualna Karta Lunch Pass to rozwiązanie dedykowane wszystkim organizacjom, które chcą realnie wesprzeć swoich pracowników, zadbać o ich wellbeing, a jednocześnie korzystać z narzędzia, które jest nowoczesne i cyfrowe oraz zapewnia oszczędność czasu. Benefit ten powstał w odpowiedzi na potrzeby pracowników i wyzwania, z jakimi mierzą się pracodawcy.

Karta taka działa identycznie jak karty plastikowe, ma swój numer, datę ważności oraz kod CVC, można ją więc z powodzeniem podpiąć do Google Pay czy Apple Pay i płacić zbliżeniowo smartfonem za posiłki w wybranych punktach akceptujących płatności Mastercard.

To przede wszystkim atrakcyjny benefit dla obecnych i przyszłych pracowników, którym to pracodawcy mogą przyciągać do siebie kandydatów do pracy, niezależnie czy do pracy stacjonarnej, zdalnej czy hybrydowej.

Jednak i sami pracodawcy mogą na tym zyskać. Środki do kwoty 190 zł zapisane na karcie Sodexo zwolnione są ze składki ZUS, a więc pozwalają zaoszczędzić rocznie do 467 zł na pracownika. Zwolnione są też z podatku VAT i stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu.

Więcej o nowej karcie Lunch Pass można przeczytać na dedykowanej usłudze stronie Sodexo.

Źródło: Sodexo.