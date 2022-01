ZPP powinien zmienić nazwę na WTF. Ich list do T-Mobile to kpina

"Kup Pan hawajską i colę i jedź na wczasy do Wejherowa!" - tak prezes ZPP pisze do prezesa T-Mobile, Andreasa Maierhofera w oficjalnym liście.

Przyznam się szczerze, że od czasu do czasu w sieci pojawiają się rzeczy, które nawet my, jako redakcja, nie wiemy jak skomentować. Jedną z takich właśnie sytuacji jest opublikowany przed chwilą w sieci list prezesa ZPP, Cezarego Kaźmierczaka do Andreasa Maierhofera. Treść listu dotyczy sporu z operatorem odnośnie tego, ile ten drugi w ostatnich latach zapłacił podatku CIT. Obie strony przerzucają się argumentami, natomiast prezes ZPP najwyraźniej uznał, że jest to dobra pora na żary, dlatego też opublikował na stronie ZPP list, którego treść przytaczamy w całości.

Andreas Maierhofer

Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A

Warszawa

Guten Morgen!

Ja otrzymać od Wasz geschäft pismo z żądaniem żeby schnelle Wam płacić 1 milion złote!

Wasz geschäft chce też ode mnie, żebym schnelle sciagnął z moja strona internetowa informacje, że Wasz geschäft od sprzedaż 43 miliard zlote za 5 lat razem płacić 30 tysiąc zlote Körperschaftssteuer (CIT).

Herr Maierhofer, Kochany! To pomyłka! Wasz Der Advokat nr seryjny WA-10931 – pomylił mnie z kimś innym. Te informacje opublikował niejaki Tadeusz Kościński (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa. Otwarte od 8.15). Tu dowód jest: https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit.

To ten cały Kościński takie rzeczy o Wasz geschäft pisze, nie ja. Mnie się to bardzo nie podoba, bo ja jestem zawsze Für Deutschland, natürlich. „U mnie jest z tego powodu głowaból, znaczy kopfschmerz”. Ja w tej sprawie się poskarżę do do Die Vereinten Nationen i Herr Putin.

Zatem przekierowuje pismo Wasz geschäft na Herr Kościński, jako richtigen adressaten.

Dodatkowo skieruje wniosek do Minister Ziobro, żeby ustalić, schwytać i zastrzelić podczas próby ucieczki wszystkich, którzy wymyślili i wprowadzili w życie prawo, żeby takie gut geschäft jak Wasz musiały publicznie pokazywać ile płacą podatek i żeby każdy cham mógł sobie to oglądać. To sprzeczne z ordnung jest i łamanie praworządności! Scheisse!

Ale tak między nami, Herr Maierhofer… tylko 30 tysięcy podatku… za 5 lat… Mizeria i bida jak w DDR. Na waciki nie starczy! Nie opłaca się – rzuć Pan ten arbeiten i podaruj sobie ein bisschen luksus! Kup Pan hawajską i colę i jedź na wczasy do Wejherowa! Co innego ten verfluchte Żabojaden, Play – samego podatku za ten okres prawie 1 miliard zlote, a i w czystem zysku po Körperschaftssteuer można nieźle dzioba zamoczyć – 4,2 mld! Czuć piniądz! Do Wejherowa I schluss!

Hände hoch! (*)

Cezary Kaźmierczak

Prezes ZPP

PS (*)

Nic nie bój! To żart taki był!

Tak - my też przecieraliśmy oczy ze zdumienia myśląc, że to fejk. Jednak wszystkie znaki wskazują, że jest to realne stanowisko ZPP, które chce uchodzić za poważną organizację do prezesa polskiego oddziału międzynarodowej korporacji i jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie. Link do listu jest tutaj. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie taki list podważa jakąkolwiek wiarygodność ZPP jako poważnej instytucji. Rozumiem, że na stole jest gra o duże pieniądze i pozew na milion złotych, ale takim wpisem prezes ZPP kompletnie pogrzebał szansę na wyjście z tego z twarzą.

Nie wiem, co o tym myśleć - jakie jest wasze zdanie?