Audi SQ8 V8 TDI – oszczędny, szybki i zwinny… SUV? Test

Komfort resorowania jest na naprawdę wysokim poziomie, co zawdzięczamy oczywiście pneumatycznemu zawieszeniu, a także „rozluźnionym” w niesportowych trybach jazdy stabilizatorach. I to pomimo monstrualnych przecież, bo aż 22-calowych felg z oponami 285/40 R22 – wysokość ścianki ogumienia to więc 114 mm. Absolutnie żadnych zastrzeżeń nie można także mieć do komfortu akustycznego, który jak na SUV-a tej wielkości jest na naprawdę wysokim poziomie. Nawet przy prędkościach autostradowych we wnętrzu jest naprawdę cicho.

W tym miejscu warto wspomnieć o wspomaganym dźwięku silnika, który obecny jest nawet w trybie automatycznym i komfortowym. Jest on mniej wyraźny niż w dynamicznym, gdzie słychać go nawet na zewnątrz (dodatkowe głośniki w okolicach wydechu), ale jest on głośniejszy od samego silnika (świetnie wygłuszonego swoją drogą). Nie jest to przeszkadzające nawet na dłuższą metę, ale jeśli chcemy uzyskać maksimum wyciszenia, to należy skorzystać z trybu indywidualnego i w nim wyłączyć „dopalanie” dźwięku silnika.