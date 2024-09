Od Audi S e-tron GT (680 KM) do Audi RS e-tron GT Performance (925 KM). Polskie ceny

Audi e-tron GT wraz z Porsche Taycan przeszły głęboką aktualizację techniczną – obydwa auta bazują na tej samej platformie J1 II. Odsyłam do materiału o Taycanie 2024, bo tam zawarłem najważniejsze informacje dotyczące zmian konstrukcyjnych w tych autach. W największym skrócie: również w Audi mamy większy akumulator (tylko ten jest dostępny), jeszcze szybsze ładowanie oraz… mniejsze zużycie energii i większy zasięg, co wynika z wielu optymalizacji poczynionych w układzie napędowym.





Zarówno w Porsche Taycan jak i Audi e-tron GT zmniejszono opory wewnętrzne w układzie napędowym (nie tylko silniku, ale i skrzyni biegów), zoptymalizowano rekuperację, usprawniono aerodynamikę itd. Wszystkie te zmiany, bez uwzględnienia większego akumulatora, doprowadziły do redukcji zużycia energii o kilkanaście procent. A jeśli wliczyć powiększony akumulator, to zasięg wzrósł o ~25-35% (zależnie od scenariusza użytkowania). Poprawę wyraźnie widać w wartościach zasięgu i zużycia WLTP: Audi RS e-tron GT ma teraz zasięg 601 km (zużycie 18,6 – 20,8 kWh/100 km), podczas gdy poprzednik oferował 433-472 km i zużycie 20,6 – 22,6 kWh/100 km.

Jasne, w kontekście tego typu sportowego samochodu (to auto klasy GT) raczej zużycie energii, w rozumieniu kosztów, nie jest istotnym aspektem, ale zasięg już tak. Poprzednik oferował zasięg na autostradzie 300-355 km – zależnie czy bardziej mówimy o prędkości 120 czy 140 km/h. W nowym Audi RS e-tron GT wyniki te powinny się wyraźnie poprawić. I ostatnio przeprowadzone przeze mnie testy Porsche Taycana potwierdzają to. Przy 120 km/h można liczyć na około 460 km zasięgu, zaś przy 140 km/h na 380-390 km. To poprawa o rzeczone ~30%.

Wspomnieć jeszcze należy o ładowaniu, które podobnie jak w przypadku Taycana imponuje. 320 kW w teorii, a w praktyce nawet 340 kW, przekłada się na uzupełnienie 10-80% w dosłownie 18 minut. Co istotniejsze, „okienko” warunków (przede wszystkim temperatury akumulatora) w którym dostępne jest takie ultraszybkie ładowanie jest zdecydowanie szersze niż dotychczas. Nawet przy stosunkowo chłodnej aurze (wiosenno-jesiennej, przy +15°C) można osiągnąć takie tempo ładowania, bez konieczności wcześniejszego rozgrzewania akumulatora.

Audi S e-tron GT, Audi RS e-tron GT oraz Audi RS e-tron GT Performance

Dostępne będą trzy wersje nowego Audi e-tron GT, przy czym następuje zmiana nazwy „najsłabszego” modelu. Cudzysłów, bo ma on prawie 700 KM, trudno więc mówić o słabym aucie.

Audi S e-tron GT: 500 kW (680 KM), 740 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 3,4 s, prędkość maksymalna 245 km/h, zasięg do 611 km

Audi RS e-tron GT: 630 kW (857 KM), 865 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 2,8 s, prędkość maksymalna 250 km/h, zasięg do 601 km

Audi RS e-tron GT Performance: 680 kW (925 KM), 1027 Nm, przyspieszenie 0-100 km/h w 2,5 s, prędkość maksymalna 250 km/h, zasięg do 594 km

Poprawie uległo więc nie tylko zużycie energii (i zasięg), ale też osiągi w przyspieszeniu. Dotychczasowy Audi e-tron GT oferował moc 390 kW (530 KM), podczas gdy zastępujące go Audi S e-tron GT ma już 500 kW (680 KM) – to więcej o 28% i oczywiście przekłada się to na osiągi: 3,4 zamiast 4,1 s w sprincie 0-100 km/h. Analogicznie jest w przypadku wyższych – mocniejszych – modeli, które oferują już rekordową dla Audi moc. Mowa oczywiście o RS e-tron GT Performance.

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że przyspieszenie 0-100 km/h w 2,5 s to poziom Bugatti Veyrona! Na takie przeciążenie naprawdę trzeba się przygotować i za pierwszym razem można poczuć się… nieswojo :) Równie duże wrażenie może zrobić przyspieszenie 0-200 km/h, które w przypadku Audi RS e-tron GT Performance ma wynosić 8,0 s!

Szalenie istotną sprawą jest dodanie funkcji „Push to Pass”, analogicznie jak w Taycanie. Chodzi o to, że moc układu napędowego, którą podałem powyżej dla Audi S e-tron GT oraz Audi RS e-tron GT dotyczy procedury startu i dostępna jest przez kilka sekund. W modelu 2024/2025 pojawia się jednak możliwość jej uzyskania także podczas jazdy – bez startu zatrzymanego – po wciśnięciu przycisku na kierownicy. Przez 10 sekund otrzymamy wzrost mocy o 70 kW (95 KM). Duży plus za dodanie tej funkcji.

Ciekawostką jest znaczący wzrost siły rekuperacji. Nowe Audi e-tron GT (S jak i RS) może przyjąć chwilowo nawet 400 kW podczas hamowania, co odpowiada przyspieszeniu (opóźnieniu w tym przypadku) rzędu 4,5 m/s2, czyli blisko połowę tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć podczas gwałtownego hamowania. Oznacza to, że podczas normalnej, ale nie forsownej, jazdy zdecydowana większość energii podczas hamowania jest możliwa do odzyskania i nie będzie zmarnowana na ciepło w konwencjonalnym układzie hamulcowym.

Audi chwali się też jeszcze lepszym zbalansowaniem pneumatycznego zawieszenia. Tutaj również mogę powołać się na doświadczenia z Taycana, który był wyposażony w 21-calowe felgi z mocno niskoprofilowymi oponami. To jak to auto było komfortowe w normalnym ustawieniu (bez obniżania) było wprost zdumiewające biorąc pod uwagę charakter i możliwości. Już poprzednie Audi RS e-tron GT chwaliłem za ten aspekt, a teraz będzie jeszcze lepiej.

Nowością jest funkcja unoszenia nadwozia podczas wsiadania i wysiadania. Po otwarciu drzwi auto w naprawdę krótkim czasie unosi się, by ułatwić wyjście lub wejście do samochodu, a w przypadku Audi e-tron GT mówimy o bardzo nisko osadzonym fotelu, co znacząco poprawia codzienny komfort użytkowania.

Warto też wspomnieć o tym, że Audi S e-tron GT jak i RS e-tron GT z pakietem aktywnego zawieszenia ma funkcje aktywnej redukcji przechyłów zarówno wzdłużnych jak i bocznych w szybko pokonywanych zakrętach. To nie tylko poprawia osiągi przyspieszenia i hamowania, ale też prędkość z jaką można pokonać łuki.

Design? Subtelne zmiany

Nie ma wątpliwości, że projekt Audi e-tron GT przygotowany przez Polaka, Patryka Cybulskiego, jest wyjątkowo udany, zdaniem wielu nawet bardziej niż Taycana. Przez te kilka lat obecności na rynku projekt e-trona GT ani trochu się nie zestarzał, zmiany na 2024/2025 są więc symboliczne i dotyczą głównie ozdobnych listew, czy np. pionowego światła odblaskowego z tyłu w modelach RS e-tron GT. Nowością są zewnętrzne i wewnętrzne elementy z włókna węglowego w stylu kamuflażu.

Pojawiły się też nowe wzory felg, które w opcji mogą mieć nawet 21 cali, a w tym Audi AVUS, które nawiązują do zaprezentowanego w 1992 roku studium Audi Avus quattro.

Cena?

Audi S e-tron GT startuje od kwoty ~560 tys. zł. Za Audi RS e-tron GT trzeba zapłacić minimum ~700 tys. zł. Wersja Performance dostępna jest od ~770 tys. zł. Oczywiście na opcje można przeznaczyć dodatkowe 70-150 tys. zł doposażając np. w ceramiczne hamulce, dach z karbonu czy specjalne wykończenie wnętrza.