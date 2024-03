Nowe Audi z klimatyzacją i tempomatem na abonament. Kupisz na 3 miesiące wakacji

Audi A3 pokazuje kierunek zmian

Audi w ostatnim czasie skupiło się na prezentacji nowych modeli elektrycznych, ale powoli nadchodzi pora na odświeżenie i nową generację tradycyjnych modeli. Rozpoczynamy od serii A3, której obecna wersja debiutowała już solidne 4 lata temu i odświeżenie z pewnością jej się przyda. Zmiany nie są diametralne, ale widoczne już na pierwszy rzut oka. Przede wszystkim mamy nowe światła LED do jazdy dziennej z 24 segmentami, które będzie można sobie konfigurować i dobrać jeden z czterech dostępnych wzorów. Ciekawy gadżet, którego do tej pory na rynku nie było. Co więcej z każdym trybem powiązana będzie inna animacja tych świateł podczas otwierania i ryglowania drzwi. Odświeżony model A3 wyposażony został też w nowy grill, który zwiastuje podobną koncepcję w kolejnych modelach Audi. Czy jest ona dobra to już pozostawiam wam do oceny, mi przypomina trochę... Hyundaia.

Siłą rzeczy zmianom uległ też cały przedni zderzak, który ma nieco większe wloty powietrza i prezentuje się całkiem zgrabnie. Z tyłu aż tak solidnych zmian nie ma, są bardziej kosmetyczne, również na czele z podziałem świateł na liczne segmenty oraz atrapą dyfuzora. Audi zdecydowało się też przy okazji liftingu na wprowadzenie nowych kolorów lakierów do palety, jak widoczny na zdjęciach District Green oraz czerwony Progressive Red. Dostępne będą też oczywiście nowe wzory felg o rozmiarach od 17 do 19 cali, a więcej innych zmian widać w kabinie.

Audi przerobiło w odświeżonym modelu A3 nieco deskę rozdzielczą, choć nie jestem przekonany czy praca wykonana przez designerów przypadła mi do gustu. Szczególnie patrząc na ten peryskop (znaczy wylot systemu wentylacji) na wysokości kierownicy wiejący dokładnie na ręce, który przysłania przy tym dotykowy ekran systemu inforozrywki o przekątnej 10,1 cala. Wygląd to oczywiście kwestia indywidualna, funkcjonalnie być może Audi A3 się obroni, bo mamy tutaj nieco więcej fizycznych przycisków i osobny panel do obsługi klimatyzacji. Przed kierowcą znalazły się natomiast cyfrowe zegary oraz opcjonalny wyświetlacz HUD na szybie, a na tunelu środkowym nowa dźwignia do wyboru kierunku jazdy, ładowarka indukcyjna i dwa porty USB-C. Jak przystało na markę premium, materiały wykorzystane w kabinie prezentują się ładnie, choć nic nie wiemy o ich jakości.

Klimatyzacja i tempomat na abonament

Audi chwali się również, że nawigacja MMI plus z usługami Audi connect obsługuje Apple CarPlay i Android Auto, a ponadto umożliwia wykupienie dodatkowych opcji już po zakupie samochodu. Oferta obejmuje między innymi adaptacyjny tempomat z asystentem zmian pasa ruchu, asystenta świateł drogowych oraz możliwość rozszerzenia standardowego systemu klimatyzacji o dwustrefową klimatyzację komfortową. Wszystkie funkcje można zarezerwować na miesiąc, sześć miesięcy, rok, trzy lata lub na stałe, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta i uiszczając oczywiście odpowiednią opłatę. Audi jako przykład podaje np. możliwość wykupienia pakietu nawigacji i adaptacyjnego asystenta jazdy z myślą o wakacyjnej podróży na długich odcinkach autostrad i w nieznanych obszarach. Wspaniałomyślnie, prawda? Niestety cen tych dodatków nie podano ;-).

Audi A3 allstreet - niby crossover

W ofercie poza nadwoziem typu Sportback (taki ładniejszy hatchback) oraz sedan, pojawi się również wersja nazwana "allstreet", która wzorowana jest nieco na crossovera. Nie jest to jeszcze pełnoprawny SUV, bo ten kanibalizowałby sprzedaż aut z serii Q, ale to ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby nieco wyższą pozycję za kierownicą. Różnica w prześwicie względem standardowego modelu to tylko 1,5 cm, ale przy zastosowaniu większych felg może to być nawet 3 cm. Do tego mamy plastikowe osłony progów oraz nadkoli, a także nieco inaczej wyprofilowane zderzaki. W standardzie są też relingi dachowe, a opcjonalnie można dokupić hak holowniczy i elektryczną klapę bagażnika (niestety nie w ramach abonamentu ;-)).

W środku ilość miejsca dla pasażerów nie uległa zmianie, jest całkiem nieźle, a w dodatku znalazło się nawet miejsce na nawiewy klimatyzacji. Bagażnik w Sportbacku/allstreet ma sensowne jak na ten segment 380 litrów, a po rozłożeniu siedzeń mamy ponad 1200 litrów do dyspozycji. Nowe Audi A3 trafi do salonów już w kwietniu, bazowy model został wyceniony w Niemczech na 35 650 euro. Za sedana trzeba dopłacić 800 euro, a za allstreet 1800 euro. Początkowo w ofercie będzie tylko wersja 35 TFSI z silnikiem benzynowym o pojemności 1,5 litra i mocy 150 KM oraz 35 TDI z dwulitrowym dieslem o mocy 150 KM. Mocniejsze silniki pojawią się w ofercie w drugim kwartale, a pod koniec roku dołączy do nich wersja hybrydowa typu plug-in.