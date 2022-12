Audi już jakiś czas temu zapowiedziało, że od 2033 roku zaprzestanie sprzedaży samochodów spalinowych. Wygląda jednak na to, że może to nastąpić nawet szybciej, bo w ostatnim wywiadzie członek zarządu zapowiedział, że wszystkie fabryki przestawione zostaną na produkcję aut elektrycznych do 2029 roku.

Audi będzie tylko elektryczne

Wygląda na to, że w Europie nie uciekniemy od aut elektrycznych. Tak przynajmniej to wygląda patrząc po ruchach największych producentów samochodów. Audi zamierza przestawić wszystkie swoje fabryki na całym świecie na produkcję aut elektrycznych już od 2029 roku. Nie oznacza to jednak, że wtedy powstaną ostatnie modele spalinowe. Niemiecka firma chce tak zaplanować produkcję, aby w jednej fabryce mogły powstawać oba typy pojazdów. Pierwsze takie lokalizacje już zresztą działają, w jednej fabryce powstają modele Audi A5, A5 oraz Q6 e-tron. Z czasem modele spalinowe zostaną wycofane, a fabryka zajmie się tylko produkcją aut elektrycznych.

Audi przez ostatnie lata mocno rozbudowało swoją ofertę modeli napędzanych prądem, mamy wśród nich takie pojazdy jak e-tron S, e-tron GT, e-tron Sportback, Q4 e-tron czy Q8 e-tron, a kolejne już są w przygotowaniu. Od 2026 roku niemiecki producent nie zamierza pokazać już żadnego nowego auta spalinowego, można zatem oczekiwać, że w drugiej połowie obecnej dekady cała dostępna gama zostanie zastąpiona modelami z silnikami elektrycznymi. Według obecnych planów, sprzedaż aut spalinowych zakończy się w 2033 roku i nie ma już od tej decyzji odwrotu.

Assembling the Audi e-tron GT at Böllinger Höfe.

Ciekawa jest jeszcze jedna kwestia. Przejście na produkcję aut elektrycznych ma się wiązać, ze znacznymi oszczędnościami. Audi chce do 2033 roku o połowę obniżyć koszty produkcja samochodów w swoich fabrykach, w porównaniu stanu obecnego. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla samej spółki, ale miejmy nadzieje, że również dla klientów. Oszczędności mają być osiągnięte za sprawą automatyzacji produkcji oraz lepszego zarządzania zasobami. Przykładowo firma chce lepiej wykorzystywać wodę, odzyskując i filtrując ścieki, tak aby obniżyć jej zużycie nawet o 70%. Wygląda więc na to, że ta elektryfikacja faktycznie wyjdzie nam wszystkim na zdrowie.

źródło: Audi