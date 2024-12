Hybrydowy diesel 2.0 TDI w Audi A5 z MHEV plus pokazał co taki zestaw potrafi: 4,4 l/100 km w mieście jest świetnym wynikiem jak na spore auto z napędem na cztery koła i mocą ~200 KM. Czas zweryfikować czy hybryda w przypadku tej jednostki napędowej redukuje zużycie paliwa na autostradzie. Czy jazda dzięki niej jest płynniejsza? Zapraszam na test.

Choć nazwa układu hybrydowego „MHEV plus” wskazuje na „Mild Hybrid”, ale w rzeczywistości jest to pełna hybryda korzystająca z instalacji 48 V z elektrycznym kompresorem klimatyzacji. Silnik elektryczny ma moc 25 kW (34 KM), ale do jazdy w trybie bezemisyjnym udostępniono 18 kW (24 KM), co w zupełności wystarcza do poruszania się w korku czy nawet utrzymywania prędkości typu 50-55 km/h w mieście. Właśnie fakt, że silnik ten umożliwia ruszenie, jak i utrzymywanie tempa jazdy wyłącznie z użyciem silnika spalinowego oznacza, że mówimy tutaj o tzw. pełnej hybrydzie (HEV). Objaśnienie konstrukcji napędu MHEV plus z Audi A5 TDI quattro S tronic 150 kW wraz ze sposobem działania całego układu i omówieniem różnic między rodzajami hybryd zamieściłem we wcześniejszym materiale na temat hybrydowego diesla.

Hybrydowe Audi A5 TDI MHEV plus: zużycie paliwa na autostradzie

Tradycyjnie dla moich testów, wszystkie pomiary wykonuję przy możliwie zbliżonych warunkach w tych samych czterech scenariuszach: miasto, 90 km/h (drogi międzymiastowe), 120 km/h („ekpresówka”) oraz 140 km/h (autostrada). W przypadku testowanego Audi A5 TDI z hybrydowym napędem testy odbyły się już na oponach zimowych (z większymi oporami toczenia), co miało maksymalnie kilkuprocentowy wpływ na uzyskane „spalanie”. Auto było też wyposażone w możliwie największe felgi, co też nie pomaga w tej kwestii…

Testowe zużycie paliwa hybrydowego Audi A5 TDI S tronic quattro MHEV plus:

Miasto: 4,4 l/100 km

Drogi międzymiastowe 90 km/h: 3,9 l/100 km

Droga ekspresowa 120 km/h: 5,7 l/100 km

Autostrada 140 km/h: 7,1 l/100 km

W filmie zamieszczona jest tabela porównawcza z kilkoma innymi samochodami, z których najważniejsze są te dwa: poprzednia już Skoda Superb 2.0 TDI 200 KM z napędem na przód oraz Lexus ES 300h. Obydwa te auta, podobnie jak testowane Audi A5, są sedanami/liftbackami i oferują porównywalną moc (~200 KM), aczkolwiek Audi A5 ma napęd na cztery koła (quattro ultra w tym przypadku), co jednak w przypadku jazdy ze stałą prędkością nie ma dużego wpływu. Nie ma też raczej wątpliwości, że uzyskane wyniki są obiektywnie niskie. ~7 l/100 km przy 140 km/h (średnia prędkość w tym przypadku wynosiła dokładnie 136 km/h) to świetny rezultat jak na sporej wielkości auto z napędem na cztery koła i mocą przekraczającą 200 KM.

Czy hybryda redukuje zużycie paliwa na autostradzie?

O ile w mieście przewaga hybrydowego Audi A5 TDI MHEV plus nad Skodą Superb 2.0 TDI jest wyraźna (4,4 kontra 5,6 l/100 km), tak na trasie (a w tym na autostradzie) przednionapędowy Superb jest już oszczędniejszy (część tej różnicy wynika ze wspomnianych opon i felg). Taki rezultat nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem – przy jeździe ze stałą prędkością hybrydowy układ napędowy nie ma zbyt wielu szans się wykazać. Dopiero bardziej szarpana jazda, np. zwalnianie w związku ze zbliżaniem się do wolniej jadącego pojazdu i późniejsze rozpędzanie daje szansę hybrydzie nieco pomóc, o czym w większych szczegółach za chwilę.

Warto też porównać wyniki Lexusa ES 300h ze wspomnianą Skodą. W mieście Superb uzyskuje znacząco gorszy rezultat od ES-a, ale w trasie delikatną przewagę widać po stronie diesla w Skodzie. Ponownie: niczego innego nie należało się spodziewać.

O ile w suchych liczbach zużycia paliwa niespecjalnie widać, by hybryda coś dawała poza miastem, to jednak bez problemu zauważalne jest utrzymywanie silnika spalinowego na niższych obrotach podczas normalnego, a nawet takiego bardziej dynamicznego przyspieszania. Pomoc ze strony jednostki elektrycznej pozwala wcześniej zmieniać biegi, co w konsekwencji zmniejsza „spalanie”. W określonych sytuacjach, 7-stopniowy S tronic w Audi A5 TDI MHEV plus w ogóle nie musi zmieniać przełożenia, bo pomoc silnika elektrycznego jest w zupełności wystarczająca, by przy zadanych obrotach zapewnić oczekiwany przez kierowcę poziom przyspieszenia. Przekłada się to więc nie tylko na bardziej sprawne przyspieszanie, ale też krótszy czas oczekiwania na realizację „wydanego polecenia”.

Zaznaczyć przy tym należy, że silnik elektryczny jest całkowicie odłączany powyżej prędkości ~140 km/h. Jadąc szybciej, jednostka spalinowa nie będzie się już wyłączać. Poniżej zdjęcie z Audi S5 V6 TFSI (z tym samym układem hybrydowym) z najwyższą zarejestrowaną prędkością, przy której silnik benzynowy się wyłączył.

Komfort jazdy Audi A5 TDI MHEV plus

Obecność układu hybrydowego oczywiście nie redukuje charakterystycznego dźwięku silnika wysokoprężnego, ale przez to że w mieście dużo częściej jest on wyłączony i też używamy go przy niższych obrotach, to w aucie jest wyraźnie ciszej z tego powodu.

Tej przewagi już nie mamy na autostradzie, ale tutaj kluczowe okazuje się rewelacyjnie dobre wyciszenie nowego Audi A5, szczególnie gdy jest ono wyposażone w opcjonalny system nagłośnienia Bang & Olufsen, który aktywnie tłumi hałas z zewnątrz. W efekcie, tak wyspecyfikowane Audi A5 jest jednym z najcichszych aut jakimi jeździłem – porównywać można z autami segmentu F.

Wracając jeszcze do jazdy miejskiej: w wybranych sytuacjach, szczególnie takich gdzie np. trochę niespodziewanie dodaliśmy gazu albo musieliśmy wcisnąć hamulec, usłyszeć można rozłączanie/łączenie silnika elektrycznego. Czasem wiąże się to z delikatnymi szarpnięciami – podobnymi do tych, jakie serwują nam niektóre dwusprzęgłowe skrzynie biegów.

Słowem warto jeszcze wspomnieć o dynamice jazdy. Audi A5 Sedan TDI quattro S tronic 150 kW MHEV plus oferuje – zgodnie z nazwą – 150 kW (204 KM) mocy, co przekładać się ma na przyspieszenie 0-100 km/h w 6,9 s. Pomiary wykazały nawet trochę lepsze przyspieszenie: 6,8 s oraz 13,4 w sprincie 0-140 km/h. To sporo lepsze przyspieszenie, niż wcześniejsze Audi A5 Sportback 40 TDI quattro o mocy 190 KM: 7,6 s – a to auto było sporo mniejsze.

Podsumowanie

Wnioski końcowe nie różnią się od wcześniej wystawionej oceny dla napędu MHEV plus w nowym Audi A5 TDI. To skuteczny zestaw, który znacząco redukuje zużycie paliwa podczas jazdy po mieście, a poza nim poprawia dynamikę. W efekcie otrzymujemy samochód, który jest oszczędny, cichy i oferuje płynność jazdy zdecydowanie powyżej tego, co znamy z tradycyjnego, spalinowego napędu, szczególnie z silnikiem wysokoprężnym pod maską. Audi A5 TDI MHEV plus łączy duży zasięg diesla na autostradzie z niskim zużyciem paliwa w mieście.

Audi A5 TDI MHEV plus zostało udostępnione do testów przez firmę Audi Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.