Mazda CX-60 to SUV średniej wielkości, rywal dla takich aut jak BMW X3, Mercedes-Benz GLC czy Audi Q5. Wśród opcji napędowych CX-60 znajdziemy prawdziwego rodzynka czyli turbodiesla o oznaczeniu e-Skyactiv D MHEV. To rzędowy, 6-cylindrowy silnik wysokoprężny o pojemności 3,3 l wsparty przez układ Mild Hybrid, którego motor elektryczny umieszczono z przodu skrzyni biegów. To ważny element całości, bo korzystnie wpływa on nie tylko na zużycie paliwa, ale też na dynamikę. Raport zacznijmy od wyników „spalania”.





Mazda CX-60 3.3l e-Skyactiv D MHEV RWD – testowe zużycie paliwa

Zużycie paliwa w cyklu WLTP dla samochodu Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D MHEV RWD wynosi 5,0 l/100 km w cyklu mieszanym (średnia ze wszystkich etapów). Najniższy rezultat – 4,4 l/100 km – dotyczy wysokiego etapu, czyli tego poza miastem, ale jeszcze nie na autostradzie. Na jakie „spalanie” można liczyć w rzeczywistości? Podobnie, jak w przypadku innych samochodów wykonałem pomiary w miejskich korkach, przy 90 km/h (drogi międzymiastowe), 120 km/h (droga ekspresowa), oraz przy 140 km/h (autostrada). Wszystkie testy zostały przygotowane w taki sposób, by ich rezultaty można było je porównywać względem innych mierzonych przeze mnie pojazdów:

Oprócz powyższego, wykonałem jeszcze jeden przejazd poza miastem, tzw. drogami krajowymi z ograniczeniem zwykle do 90 km/h (choć było miejsce gdzie mogłem przekroczyć tą prędkość) i w tym teście uzyskałem jeszcze niższe zużycie paliwa: 3,6 l/100 km. Tak niskie „spalanie” Mazda CX-60 3.3l e-Skyactiv D MHEV była w stanie uzyskać najmniej w moich testach:

Trudno nie być pod wrażeniem tych wyników, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę, że mówimy o całkiem jednak sporym samochodzie typu SUV z 6-cylindrowym silnikiem diesla o pojemności 3,3 litra. Siłą rzeczy, wyniki byłyby zauważalnie niższe gdyby ten układ napędowy był zainstalowany w niższym aucie typu np. Mazda 6 :)

Testowe zużycie paliwa Mazdy CX-60 3,3 l e-Skyactiv D MHEV RWD:

Miasto: 4,9 l/100 km,

90 km/h: 3,9 l/100 km,

120 km/h: 5,7 l/100 km,

140 km/h: 6,9 l/100 km.

W mojej ocenie szalenie istotne jest „spalanie” jakie Mazda CX-60 e-Skyactiv Diesel uzyskała w mieście. 4,9 l/100 km w aucie, które nie jest w stanie ruszyć w trybie elektrycznym (szerzej na temat Mild Hybrid w tym aucie za chwilę) jest więcej niż tylko imponujące. W pełni hybrydowa Toyota RAV4 2,5l Hybrid uzyskała w analogicznym teście 4,0 l/100 km, czyli mniej o niecały 1 l/100 km (~18,5% w tym przypadku) – a mówimy w końcu o porównaniu do najbardziej efektywnego paliwowo auta w tym segmencie.

Zasięg diesla

Od samego zużycia paliwa przynajmniej równie istotny jest zasięg, na jaki można liczyć. Mazda CX-60 3.3l e-Skyactiv D MHEV RWD ma zbiornik paliwa o pojemności 58 l, co przekłada się na następujący, maksymalny zasięg możliwy do pokonania przy określonym scenariuszu jazdy i prędkości:

Miasto zasięg: 1070 – 1185 km,

Zasięg przy 90 km/h (drogi międzymiastowe): 1340 – 1490 km,

Zasięg przy 120 km/h (droga szybkiego ruchu): 920 – 1020 km,

Zasięg przy 140 km/h (autostrada): 760 – 840 km.

Możliwość przejechania ponad 800 km „na jednym zbiorniku paliwa” pędząc cały czas 140 km/h to zdecydowanie dobry wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, że Mazda CX-60 3,3l diesel realnie nie ma bardzo pojemnego baku paliwa.

CX-60 Diesel na tle konkurencji?

Na początku wskazałem, że Mazda CX-60 to odpowiednik wielkościowo BMW X3 czy Mercedesa GLC. Podobnie jak wymienione auta, tak i CX-60 ma silnik umieszczony wzdłużnie i domyślnie napęd na tylne koła z opcją AWD. W mojej ocenie nie możemy porównywać 6-cylindrowego diesla z Mazdy do także 6-cylindrowego diesla w BMW, bo mają one zupełnie inny przedział mocy. xDrive30d ma 286 KM, co przekłada się na przyspieszenie 0-100 km/h w 5,7 s, podczas gdy testowana Mazda CX-60 3,3 l/ e-Skyactiv D ma raptem 200 KM mocy, co oznacza przyspieszenie od 0 do 100 km/h w około 8,5 sekundy (film poniżej). Już prędzej można byłoby to zrobić dla mocniejszej wersji AWD, która ma 254 KM, choć osiągi wciąż są wyraźnie gorsze.

Właściwszym jest więc porównanie do 2-litrowych jednostek BMW i Mercedesa, które też mają około 200 KM mocy i takie też GLC o oznaczeniu 220d pojawiło się w tabeli porównawczej zużycia paliwa. O ile w przypadku trasy Mercedes-Benz GLC 220d uzyskuje w sumie porównywalne wyniki (0-1-0,2 różnicy), o tyle w mieście Mazda CX-60 3,3l diesel uzyskuje już zauważalnie lepszy rezultat właśnie dzięki skuteczniejszemu układowi Mild Hybrid.









Konstrukcja silnika Mazdy CX-60 3.3l

Mazda wprowadzając w 2022 roku 3,3-litrowego i 6-cylindrowego (w rzędzie) diesla po raz kolejny udowodniła, że lubi i potrafi iść pod prąd. W przypadku omawianej jednostki e-Skyactiv D kluczowe są dwa aspekty. Po pierwsze zmodyfikowany kształt dna tłoków, których konstrukcja pozwala na rozbicie strumienia mieszanki paliwowo powietrznej, co przekładać się ma na skuteczniejsze, bardziej równomierne spalanie. Obniża to też ciśnienie kompresji, które tradycyjnie już dla diesli Mazdy jest stosunkowo niskie (15,2:1).









Drugą ciekawostką jest technologia DCPCI, która w pewnym uproszczeniu polega na wstępnym przemieszaniu paliwa z powietrzem, co przekłada się na obniżenie temperatury spalania, a w efekcie dużo czystsze spaliny (szczególnie pod kątem tlenków azotu). Z ciekawostek: mamy tutaj do czynienia z wodnym intercoolerem, a turbosprężarka jest umieszczona bardzo blisko filtrów DPF i SCR.

Mazda deklaruje, że całkowita sprawność cieplna tego silnika przekracza 40%. Dodatkowo: omawiana 6-cylindrowa jednostka o pojemności 3,3 litra ma ważyć podobnie do wcześniej stosowanego motoru 2,2 litra z 4 cylindrami.

Mild Hybrid w e-Skyactiv D MHEV

Bardzo istotnym komponentem jest układ Mild Hybrid, który stanowi integralną część napędu Mazdy CX-60 3.3 e-Skyactiv D MHEV. Dodatkowy silnik elektryczny został umieszczony z przodu skrzyni biegów, czyli pomiędzy nią, a dieslem. Jego moc jest stosunkowo niewielka bo wynosi 12 kW (16,3 KM), ale kluczową sprawą jest oczywiście sposób jego użycia.







Gdy weźmiemy pod uwagę, że silnik spalinowy przy ~1200 obr./min ma zaledwie ~50 kW (~70 KM), to wspomniany motor elektryczny dorzuca podczas próby przyspieszenia niemalże 25% mocy! A to zasadniczo zmienia sytuację i elastyczność całego układu napędowego. Właśnie dzięki temu, Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D tak chętnie korzysta z niskich obrotów silnika spalinowego, np. przy 70 km/h 3,3-litrowy diesel utrzymywany jest przy 1000 obr./min!

Mild Hybrid w Maździe CX-60 pozwala na całkowite wyłączenie silnika spalinowego po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Możliwe też jest zatrzymanie pojazdu bez jego włączania, a podczas tego procesu będziemy odzyskiwać energię, która będzie gromadzona w akumulatorze o pojemności 0,33 kWh. Co ważne, możliwe też jest napędzanie kół wyłącznie przez silnik elektryczny, ale siłą rzeczy wymaga to naprawdę delikatnego operowania pedałem przyspieszenia (zdjęcie poniżej). Szczególnie dwie ostatnie sytuacje nie są możliwe w przypadku konwencjonalnego układu Mild Hybrid, gdzie silnik elektryczny jest połączony ze spalinowym za pomocą paska klinowego.

Biorąc pod uwagę sposób działania, system „miękkiej hybrydy” w Maździe CX-60 jest w zasadzie bardzo bliski pełnej hybrydy. Oczywiście nie mamy tutaj elektrycznej sprężarki klimatyzacji, nie jest też możliwe ruszenie tylko na silniku elektrycznym, no i oczywiście komponent elektryczny jest dużo słabszy niż np. w hybrydach Toyoty. Niemniej: byłoby to technicznie wykonywalne.

Zwracam też uwagę, że podczas miejskiej jazdy silnik spalinowy był wyłączony przez ~45% czasu jazdy, co też jest bardzo dobrym wynikiem jak na konstrukcje Mild Hybrid.

W filmie z przyspieszenia (jeszcze raz go zamieszczam poniżej), widać też jaki jest czas oczekiwania na pełną reakcję układu napędowego na „kickdown”. Okazuje się, że Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D MHEV zaczyna przyspieszać po nieco ponad 1 sekundzie od „kopnięcia” w pedał przyspieszenia po tym jak silnik spalinowy był całkowicie wyłączony. To świetny rezultat!

Wspomniany motor elektryczny świetnie też „łata” efekt turbodziury i rzeczywiście sprawność z jaką CX-60 zaczyna przyspieszać od niskich obrotów jest wręcz zdumiewająca.

Na koniec

Ten materiał dotyczy wyłącznie działania i zużycia paliwa wysokoprężnego napędu Mazdy CX-60. Oprócz omawianej wersji 200-konnej RWD jest jeszcze mocniejsza – 187 kW (254 KM) z napędem na wszystkie koła. Zużycie paliwa ma być tylko trochę wyższe, co mam nadzieję sprawdzić niebawem. Parametry będą też pozwalałby na bardziej bezpośrednie porównanie z konkurencją, także czteronapędową, np. Mercedesem GLC 300d 4Matic.

Mazda CX-60 3.3 e-Skyactiv D została udostępniona do testów przez firmę Mazda Polska. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.