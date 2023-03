Przelewy na numer telefonu P2P przy pomocy płatności mobilnych BLIK zyskują na popularności z kwartału na kwartał - nie ma co do tego wątpliwości patrząc po wynikach BLIKA.



Aktualnie (IV kwartał 2022) już co piąta z wszystkich transakcji wykonanych przy pomocy BLIKA, dotyczy przelewów P2P - 76,6 mln, to niemal dwukrotnie więcej niż w IV kwartale 2021 roku.



Skalę popularności, no i jednocześnie potencjał do wykorzystania przez przestępców doskonale pokazują statystyki dzienne - średnio aż ponad 800 tysięcy dziennie przelewów na numer telefonu, a bywa, że i 1,6 mln na kwotę średnio 126 zł.

Trudno się więc dziwić, iż przestępcy wzięli sobie też za cel użytkowników tego kanały płatności. Jak donosi Niebezpiecznik.pl, na ich telefony przychodzą wiadomości SMS, z informacją o przelewie na kwotę 300 zł na ich numer telefonu - wystarczy kliknąć link, by je odebrać.



To oczywiście oszustwo, pod linkiem kryją się fałszywe strony wyłudzające dane logowania do bankowości elektronicznej. Widać też, że przestępcy pokusili się w tym ataku na podszycie się pod numer telefonu, z którego zwykle przychodzą wiadomości SMS od BLIKA - to z kolei oczywiście efekt spoofingu.

Grupa docelowa tego ataku, jak widać powyżej jest spora, jeśli nawet ktoś regularnie nie korzysta z przelewów P2P, to w znacznej mierze zapewne spotkał się nie raz z taką możliwością - osobiście wielokrotnie w miejscowościach wypoczynkowych spotykałem się odmową płatności kartą w różnych punktach, w to miejsce proponowano mi właśnie przelew na numer telefonu BLIK.

Warto więc ostrzec przed tego typu atakiem znajomych i rodzinę, no i przy okazji uczulić, aby nigdy nie wpisywali swoich żadnych danych, a w szczególności do logowania do bankowości elektronicznej po kliknięciu w link z jakiejkolwiek wiadomości SMS. Bank nie prosi o to nawet w przypadku, gdy dany odbiorca przelewu P2P nie ma powiązanego swojego numeru telefonu z BLIKIEM.

