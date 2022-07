Smartfony ROG (Republic of Gamers) są wyjątkowe. Na pewno nie będą urządzeniem pierwszego wyboru dla zwykłych użytkowników. Ale też nie takie jest ich przeznaczenie. To smartfony dla wąskiej grupy odbiorców, dla których liczy się przede wszystkim wydajność i przyjemność z gry. Co za tym idzie, ich konstrukcja jest specyficzna i wymykająca się ogólnie przyjętym trendom.

Największą konkurencją są Black Sharki od Xiaomi, RedMagic Nubii i Legion od Lenovo. Prawdziwie gamingowy smartfon stworzyło również ostatnio POCO. To model F4 GT, a jego test możecie znaleźć tutaj.

Co już wiadomo o specyfikacji?

Dzięki certyfikowaniu urządzenia przez chińskiego regulatora telekomunikacyjnego wiemy już na temat Asusa ROG Phone 6 całkiem sporo.

Wyświetlacz będzie miał przekątną 6,78-cala. Wykonany będzie w technologii AMOLED z odświeżaniem wynoszącym aż 165 Hz. Czytnik linii papilarnych umieszczony zostanie pod ekranem.

źródło www.91mobiles.com

Procesor oczywiście musi być najmocniejszy na rynku. W tym wypadku będzie to Snapdragon 8 Plus Gen 1, który ma się tak nie przegrzewać jak jego poprzednia wersja. W przypadku urządzenia do grania to szczególnie ważne. Dla bezpieczeństwa producent zastosował specjalną komorę parową.

Do tego mamy aż 18 GB pamięci RAM LPDDR5, którą oczywiście, zgodnie z ostatnimi trendami, będzie można poszerzyć korzystając z pamięci ROM. Bateria będzie duża, jej pojemność to 5850 mAh, a będzie ją można ładować z mocą 65W. Wpłynie to jednak na wagę telefonu która będzie wynosiła 229 gramów. Producent nie zapomniał również o gnieździe mini-jack na słuchawki.

Gamingowe dodatki

Ale to oczywiście nie wszystko. Na najnowszych zdjęciach udostępnionych przez leakstera Evana Blassa widać nie tylko sam smartfon, ale też bardzo ważne dodatki. To przede wszystkim wentylator zatrzaskowy, AeroActive Cooler 6. Wszystko po to, by jak najdłużej utrzymać maksymalną wydajność urządzenia i zapewnić użytkownikowi komfortową rozgrywkę.

źródło www.91mobiles.com

Na kolejnych grafikach widzimy specjalne etui na smartfon – Devilcase Guardian Lite Plus. Zabezpiecza ono m.in. aparaty. Jedno z oczek to 64 MP obiektyw główny, drugie – 5x zoom optyczny. Mówiąc szczerze, dodanie takiego obiektywu do stricte gamingowego urządzenia dziwi, bo jakość fotografii nie jest w nim najważniejsza. Ale być może Asusem ROG Phone 6 będzie można zrobić całkiem sensowne zdjęcia.

źródło www.91mobiles.com

Cena będzie atrakcyjna

Bardzo interesująco wygląda też prognozowana cena urządzenia w Europie. Ma ona wynieść 799 euro, co daje nam około 3800 zł. A to za telefon z taką specyfikacją jest wręcz niewiele, jeśli porównamy to o cenami innych nowych flagowców. Nie wiadomo jeszcze, ile będą kosztować dodatki do smartfonu. Wszystkie szczegóły poznamy 5 lipca, urządzenie będzie można kupić w Europie.

źródło