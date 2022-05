ASUS pokazał zaskakujące projekty nowych Zenbooków i Vivobooków

ASUS zaprezentowała nową linię swoich laptopów z serii Zenbook Pro, Zenbook S oraz Vivobook S na 2022 rok w ramach prezentacji pod hasłem The Pinnacle of Performance.

Nowa oferta nowych laptopów Zenbook Pro i Zenbook S obejmuje modele standardowe, konwertowalne i warianty dysponujące dwoma ekranami o przekątnej od 13 cali do 17,3 cala. Wszystkie charakteryzują się nietuzinkowym wyglądem i wykorzystują najnowsze procesory Intel Core z serii H 12. generacji lub procesory AMD Ryzen 6000 z serii H, a także układy graficzne GeForce RTX z serii 30x0 w wersji mobilnej wraz z obsługą NVIDIA Studio. Partnerstwo z NVIDIA i optymalizacja w ramach rozwiązania NVIDIA Studio pozwoli na osiągnięcie większej wydajności w nowych laptopach z serii Zenbook Pro.

Zenbook Pro 16X OLED

Flagowym modelem najnowszej linii jest Zenbook Pro 16X OLED, bezkompromisowy laptop dla twórców treści z wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które zostały zaprojektowane pod kątem wspomagania pracy w trakcie podróży, w tym mechanizmem AAS Ultra zapewniającym maksymalną możliwą wydajność. Dysponujący wyjątkową mocą obliczeniową i wydajnością Zenbook 16X OLED wyróżnia się kompaktową obudową wykonaną z jednego kawałka tworzywa i ważącą 2,4 kg. W celu zapewnienia solidności konstrukcji obudowa tego modelu wytwarzana jest metodą obróbki CNC z ogromnie wytrzymałego stopu aluminium z serii 6000 o klasie lotniczej i ma grubość zaledwie 16,9 mm.

Zenbook Pro 16X OLED to laptop dysponujący certyfikacją NVIDIA Studio, wyposażony w procesor Intel Core i9 12900H 12. generacji oraz procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 w wersji laptopowej. Aby optymalnie wykorzystywać potencjał komponentów, konieczne jest zapewnienie efektywnego chłodzenia. Pierwszym elementem jest tutaj nowy system ASUS IceCool Pro, który wykorzystuje dwa ciche wentylatory IceBlades. Chłodzą one komorę parową i 5-milimetrową rurkę cieplną odchodzącą od procesora i karty graficznej. Gorące powietrze jest skutecznie odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem nowego mechanizmu AAS Ultra z funkcją unoszenia o 14,5mm, który dodatkowo nachyla klawiaturę o 7° dla zagwarantowania ergonomiczności. W wyniku tych zabiegów układy CPU i GPU mogą pracować przy współczynniku TDP o łącznej wartości do 140W w trybie Performance bez dławienia się systemu na skutek przegrzania, a w trybie Standard pracują przy emisji hałasu nieprzekraczającej 40dB. Akumulator o wysokiej pojemności 96Wh zapewnia do 10 godzin pracy, dzięki czemu Zenbook Pro 16X OLED poradzi sobie nawet w najbardziej wymagające dni.

Zenbook Pro 16X OLED wyposażono w ekran OLED 16:10 16″ 4K HDR 60Hz o jasności 550 nitów z Dolby Vision. Dysponuje on również certyfikacją PANTONE dla zagwarantowania standardowej w branży jakości renderowania kolorów, oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej, a także posiada certyfikat VESA DisplayHDR True Black 500 potwierdzający wyświetlanie najgłębszych odcieni czerni. Do innych innowacyjnych i udoskonalonych funkcji należą: najnowszy system inteligentnego oświetlenia ASUS White-RGB umożliwiający inteligentne funkcje interaktywne (na przykład wizualne alerty o stanie zasilania lub wydajności), pokrętło ASUS DialPad do precyzyjnego sterowania w aplikacjach stworzonych do pracy kreatywnej, a także powiększony touchpad z mechanizmem wyczuwalnej reakcji zwrotnej dla wygodnego klikania w dowolnym miejscu.

Zenbook Pro 14 Duo OLED

Nowy Zenbook Pro 14 Duo OLED to wydajny, a zarazem kompaktowy laptop z dwoma ekranami do pracy twórczej, który jest także pierwszym na świecie 14,5-calowym laptopem dysponującym ekranem OLED 2,8K 120Hz. Wyposażony w większy i jaśniejszy ekran dotykowy ScreenPad Plus nowej generacji o przekątnej 12,7 cala – w połączeniu z konstrukcją z mechanizmem automatycznego nachylania AAS Ultra, poprawia zarówno efektywność chłodzenia, jak i ergonomię. Flagowy procesor w wersji 12. generacji Intel Core i9 12900H i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti są teraz chłodzone w celu zapewnienia ekstremalnej wydajności – aż do 85W łącznego współczynnika TDP. Efektywne chłodzenie sprzętu zapewnia technologia ASUS IceCool Plus wspomagana przez innowacyjny mechanizm AAS Ultra, który skutecznie wentyluje obudowę, a także nachyla dodatkowy ekran dotykowy ScreenPad Plus nowej generacji o 12°, ustawiając go pod optymalnym kątem

Zastosowany w tym modelu ekran dotykowy 2,8K OLED HDR 16:10 Dolby Vision oferuje płynną częstotliwość odświeżania 120Hz, zwiększoną jasność szczytową na poziomie 500 nitów, dokładność odwzorowania kolorów z certyfikacją PANTONE i 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 DCI klasy kinowej. Dodatkowo ekran chroni oczy użytkownika, co potwierdza certyfikacja TÜV Rheinland. Zenbook Pro 14 Duo OLED to prawdopodobnie najlepszy kompaktowy laptop z ekranem OLED dla wymagających twórców treści. Pod kątem użytkowników oczekujących większego ekranu aktualny 15,6-calowy model Zenbook Pro 15 Duo OLED (UX582) został zaktualizowany w modelu na 2022 rok i jest teraz wyposażony w procesor Intel Core i9-12900H 12. generacji oraz procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 w wersji mobilnej.

Zenbook Pro 15 Flip OLED

ASUS Zenbook Pro 15 Flip OLED z certyfikacją Intel Evo jest wyposażony w pierwszy tego typu na świecie 15,6-calowy ekran dotykowy OLED 2,8K 120Hz. W maksymalnej konfiguracji napędza go procesor Intel Core i7 12. generacji oraz dedykowany procesor graficzny Intel Arc A370M. Dodatkowo technologia chłodzenia ASUS IceCool Plus umożliwia stałą pracę z maksymalną dostępną mocą obliczeniową. Kompaktowa, elegancka, smukła i lekka konstrukcja wyróżnia się schodkowymi krawędziami z diamentowym szlifem, zawiasem ErgoLift 360° i kamerą na podczerwień o jakości HD z możliwością szybkiego logowania za pomocą rozpoznawania twarzy. Połączony czujnik oświetlenia otoczenia i kolorów RGB umożliwia automatyczne dopasowanie jasności i kolorów. Dodatkowo mamy tutaj system dźwiękowy Harman Kardon z czterema głośnikami w systemie Dolby Atmos.

Smukłe notebooki z rodziny Zenbook S

Seria lekkich laptopów Zenbook S również została rozszerzona o dwa nowe 13,3-calowe modele zaprojektowane z myślą o maksymalnej mobilności: konwertowalny Zenbook S 13 Flip OLED oraz Zenbook S 13 OLED – najlżejszy na świecie laptop z 13,3-calowym ekranem OLED. Ponieważ laptopy z nowej serii Zenbook S oferują doskonałą wydajność energetyczną i akumulatory o dużej pojemności, użytkownicy nie muszą już wybierać pomiędzy mocą obliczeniową a długim czasem pracy na baterii.

Dzięki wszechstronnemu zawiasowi ErgoLift 360° Zenbook S 13 Flip OLED umożliwia użytkownikom pracę lub rozrywkę przy dowolnie wybranym ustawieniu: w trybie laptopa, „namiotu”, „na podstawce”, w trybie tabletu – lub dowolnym ustawieniu pośrednim. Precyzyjnie wykonany zawias przeszedł prawdziwe tortury testowe w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności i całkowitego spokoju ducha użytkownika. Nowoczesna, elegancka i kompaktowa konstrukcja wykonana została z jednego kawałka tworzywa z najwyższej jakości stopu magnezowo-aluminiowego i wykończona w dwóch nowych, odświeżonych kolorach. Urządzenie waży zaledwie 1,1 kg i ma grubość 14,9mm, co zapewnia komfortowe użytkowanie mobilne, a zintegrowany procesor Intel Core i7 12. generacji pozwoli użytkownikowi z łatwością wykonać każde zadanie. Do tego mamy akumulator o pojemności 67Wh, trzy ultraszybkie porty Thunderbolt 4 USB-C, a także czytnik kart microSD – dzięki tym rozwiązaniom urządzenie jest idealnym asystentem mobilnym.

Zenbook S 13 Flip OLED jest po brzegi wypakowany inteligentnymi funkcjami opracowanymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności. Funkcja wykrywania obecności umożliwia automatyczne zalogowanie i wylogowanie się, gdy użytkownik zbliża się do laptopa lub odchodzi od niego, natomiast czytnik linii papilarnych zintegrowany w przycisku zasilania umożliwia natychmiastowe logowanie bez wpisywania hasła. Czujnik kolorów RGB automatycznie dostosowuje jasność wyświetlacza i temperaturę barwową do warunków otoczenia.

Zenbook S 13 OLED to elegancki i wydajny sprzęt dla osób prowadzących intensywny tryb życia. Laptop wyróżnia się supersmukłą obudową o profilu 14,9 mm wykonaną ze stopu magnezu i aluminium, waży zaledwie 1 kg, a w jego wnętrzu zintegrowano wiele zaawansowanych technologii, w tym procesor AMD Ryzen 7 6800U z układem graficznym AMD Radeon 680M. Zenbook S 13 OLED jest dostępny w czterech nowych kolorach – Ponder Blue, Aqua Celadon, Vestige Beige i Refined White. Oferuje czas pracy na baterii wynoszący do 19 godzin, pełen pakiet złącz, w tym USB 3.2 Gen 2 Type-C, oraz technologię USB-C Easy Charge. Wszystko to czyni z niego idealnego asystenta w podróży. Responsywny ekran dotykowy OLED HDR NanoEdge 16:10 2,8K z certyfikacją PANTONE zapewnia doskonałą wierność odwzorowania kolorów, natomiast zaawansowany poziom ochrony oczu zapewnia certyfikacja TÜV Rheinland świadcząca o niskiej emisji światła niebieskiego. Całości dopełnia system dźwiękowy Harman Kardon z Dolby Atmos i bardzo wydajnym, inteligentnym wzmacniaczem.

ASUS Vivobook Pro

Przystępna cenowo, zapewniająca przy tym wysoką wydajność seria Vivobook Pro przeznaczona jest dla początkujących twórców treści. Wśród nowych modeli na 2022 rok znalazły się: 16-calowy Vivobook Pro 16X OLED (N7601/M7601), 15,6-calowy Vivobook Pro 15X OLED (K6501/M6501), 14,5-calowy Vivobook Pro 14X OLED (N7401), 16-calowy Vivobook Pro 16 OLED (K6602) oraz 15,6-calowy Vivobook Pro 15 OLED (K6502/K6500/M6500).

Te oferujące wysoką wydajność laptopy charakteryzują się świetną specyfikacją, zapewniając niewiarygodny stosunek ceny do jakości. Wyposażone zostały w wysokowydajne komponenty, w tym procesory Intel Core i9 12900H 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, maksymalnie 32 GB pamięci RAM DDR5, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, a ponadto w ultraszybki dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności do 2TB. Dzięki technologii chłodzenia ASUS IceCool Pro użytkownicy mogą cieszyć się łącznym współczynnikiem TDP procesora i karty graficznej na poziomie do 140W.

Pierwszy na świecie 16-calowy ekran OLED 3,2K 120Hz, wiodący na świecie 15,6-calowy ekran OLED 2,8K 120Hz oraz ekran OLED NanoEdge 4K 60Hz o jasności 600 nitów – to idealne wyświetlacze do tworzenia treści, oferujące częstotliwość odświeżania do 120Hz oraz czas reakcji 0,2 ms. Ekrany te dysponują certyfikatem PANTONE Validated dla zagwarantowania renderowania kolorów na standardowym w branży poziomie, a także certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600 potwierdzający wysoki kontrast i głębokie odcienie czerni. Laptopy te są wyposażone w port Thunderbolt 4 lub USB4 o przepustowości 40Gb/s, HDMI 2.1, a także porty USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, czytnik kart SD Express 7.0 microSD, port LAN 2,5GbE oraz najnowszą łączność bezprzewodową Wi-Fi 6E.

ASUS Vivobook S

Laptopy z serii Vivobook S to najsmuklejsze i najlżejsze modele z rodziny Vivobook, z konstrukcją mierzącą w profilu zaledwie 17,9 mm grubości i ważącą jedynie 1,6 kg, a mimo tego oferujące poziom wydajności z reguły spotykany w o wiele większych modelach. Są to jedne z pierwszych na świecie smukłych i lekkich laptopów zdolnych do obsługi procesorów z TDP na poziomie 45W. Seria Vivobook S na 2022 rok obejmuje 14,5-calowy Vivobook S 14X OLED (S5402/M5402), 16-calowy Vivobook S 16X OLED (S5602/M5602), 14-calowy Vivobook S 14 OLED (K3402/M3402), a także 15,6-calowy Vivobook S 15 OLED (K3502/M3502).

Laptopy dysponują metalową pokrywą w modelach S 14/15 lub w całości metalową konstrukcją w przypadku modeli premium S 14X/16X. Całkowicie nowa konstrukcja obudowy, która jest stylowym elementem przykuwającym uwagę dostępna jest od teraz w nowej gamie kolorystycznej – Indie Black, Neutral Grey, Brave Green w przypadku modeli S 14/15 oraz Midnight Black, Solar Silver lub Sand Grey w przypadku modeli S 14X/16X. Ponadto laptopy te wyróżniają się wypukłą plakietką z logo znajdującym się na pokrywie ekranu. Dostępne konfiguracje obejmują procesory 12. generacji Intel Core i7 12700H lub AMD Ryzen 9 6900HX, układy graficzne Intel Iris Xe lub AMD Radeon, 16 GB pamięci RAM DDR4 z możliwością jej rozszerzenia oraz ultraszybki dysk SSD PCIe 1TB.

Laptopy z serii Vivobook S wykorzystują ekrany OLED NanoEdge o rozdzielczości do 4K, szybkim czasie reakcji 0,2 ms, a ponadto wyposażone są w pierwsze tego typu na świecie 14,5-calowe i 15,6-calowe matryce OLED 2,8K 120Hz. Oferują one 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej, posiadają certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600 i są zgodne z normą PANTONE w zakresie dokładności odwzorowania kolorów. Wzornictwo przyjazne dla użytkownika to najważniejsza cecha serii Vivobook S. Laptopy wyposażone zostały w wygodne, rozkładane na płasko zawiasy o kącie otwarcia do 180°, gwarantujące wszechstronność zastosowań.

Specjalne edycja Vivobook Slate 13

Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert Edition i Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington Edition, dwie nadzwyczajne limitowane wersje tego wyjątkowo wszechstronnego mobilnego asystenta 2w1, którego standardowa wersja już zadziwia świat stylowym wyglądem i innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi.

Zaprojektowane we współpracy ze światowej sławy artystami Philipem Colbertem (https://www.philipcolbert.com/) i Stevenem Harringtonem (https://stevenharrington.com/), edycje specjalne zawierają komponenty dopasowane tematycznie, a także ekskluzywne akcesoria i opakowania. Każda edycjiareprezentuje unikalny światopogląd danego artysty, oferując specjalnie wykonane akcesoria tematyczne – w tym etui z funkcją stojaka, inteligentną osłonę, pokrowiec, uchwyt na rysik i inne elementy – a ponadto opakowanie z oryginalną grafiką. Obie edycje są również dostępne z opcjonalną, zaprojektowaną przez artystę myszą ASUS Marshmallow.

źródło: ASUS