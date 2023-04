Jeśli szukacie alternatywy dla Steam Decka to warto zainteresować się nowym sprzętem pokazanym przez firmę Asus. ROG Ally może być świetnym urządzeniem do gry w najpopularniejsze tytuły - i to także poza domem

Weekend, a konkretnie sobota, upłynął pod znakiem wszelkiej maści żartów i fake newsów technologicznych. Prima Aprilis dla niektórych to świetne moment na dowcipy, dla innych to festiwal internetowej żenady podkręcany teraz przez rozwiązania oferowane przez Sztuczną Inteligencję. Jednak niektóre firmy wykorzystują ten dzień do prezentowania prawdziwych produktów. A to rodzi sporo kontrowersji - tym bardziej jeśli otrzymujemy zaledwie zdawkowe informacje na ich temat. W taki sposób Asus zaprezentował swój najnowszy sprzęt dla graczy - przenośną konsolę ROG Ally, która ma szansę powalczyć z cieszącym się popularnością Steam Deckiem od Valve. Pod warunkiem, że to prawdziwy produkt, a nie primaaprilisowy żart.

Asus ROG Ally to przede wszystkim 7-calowy wyświetlacz w formacie 16:9 o rozdzielczości Full HD charakteryzujący się jasnością na poziomie 500 nitów i odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Sercem konsoli ma być układ dostarczany przez AMD - firma odpowiada za proces jak i układ graficzny pozwalający cieszyć się rozgrywką na wysokim poziomie nawet w najbardziej wymagających tytułach. Systemem operacyjnym ma być Windows 11 ze specjalną aplikacją/nakładką pozwalającą na uruchamianie gier ze Steam, Epic Games Store, a nawet w ramach usług Xbox Game Pass. Wszystko zamknięte w smuklejszej i lżejszej, w porównaniu ze Steam Deck, obudowie o wymiarach 280 mm x 113 mm x 39 mm przy wadze 608 gramów. Da porównania - Steam Deck mierzy 298 mm x 117 mm x 50,5 mm i waży 669 gramów.

Asus ROG Ally. Co wiemy o nowej konsoli?

Z Asus ROG Ally mogli już się zapoznać niektórzy popularni technologiczni YouTuberzy, w tym Dave2D oraz Linus Tech Tips, którzy testowali prototypy urządzenia. Obaj są zgodni, że czeka nas ciekawa alternatywa dla Steam Decka. Z obu filmów dowiadujemy się m.in. tego, że ROG Ally jest obecnie nieco mniej hałaśliwy niż sprzęt Valve. Konsola generuje szum na poziomie 20 dB (Steam Deck to 37 dB) za sprawą podwójnego systemowi wentylatorów. Jeden zasysa powietrze z tyłu, drugi wydmuchuje je na górze. Dowiadujemy się, że ROG Ally będzie również przyjazny dla domowych napraw: zarówno dysk SSD, jak i joysticki wydają mają być łatwo wymienialne. Urządzenie ma być dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych i dwóch wariantach. Model z 512 GB pamięci kosztować ma 649 dolarów. Za model z 1 TB pamięci zapłacić będzie trzeba 899 dolarów. Asus ROG Ally na rynku ma zadebiutować w październiku tego roku.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że wciąż nie do końca wiadomo czy mamy do czynienia z zakrojoną na szeroką skalę akcją z okazji Prima Aprilis, czy jednak to prawdziwy produkt. Wielu internautów poddaje w wątpliwość przekazywane przez YouTuberów i samą firmę Asus informacje związane z ROG Ally, jednak chyba nikt nie wyobraża sobie sytuacji, by kilka dni po 1 kwietnia wciąż pojawiały się kolejne szczegóły na temat tego urządzenia. Zachodnie media pewne są, że sprzęt jest prawdziwy i ma szansę przyciągnąć uwagę graczy, dla których Steam Deck jest nieporęczny lub niewystarczający. Liczę, że już niedługo dowiemy się wszystkiego i wątpliwości zostaną rozwiane, gdyż zapowiada się ciekawa alternatywa dla przenośnego komputera/konsoli od Valve. A jeśli okaże się, że to tylko żart... to będzie to jeden z najdziwniejszych takich wyczynów w ostatnich latach.