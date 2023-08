ASUS szykuje genialne rozwiązanie zasilania kart graficznych

Jeśli kiedykolwiek składaliście komputer i przykładacie dużą uwagę do ułożenia okablowania w środku to wiecie jak wiele problemów sprawia gniazdo zasilania w karcie graficznej. Z takim kablem trudno cokolwiek zrobić, ale wygląda na to, że ASUS znalazł rozwiązanie.

Dodatkowe gniazdo zasilania HPCE na płycie głównej

Po raz pierwszy gniazdo HPCE pojawiło się na prototypowej płycie głównej ASUSa podczas targów Computex, w czerwcu tego roku. Wtedy jeszcze nie poznaliśmy dokładnej specyfikacji tego rozwiązania ani planów jego wprowadzenia do oferty. Na X (wcześniej Twitter) zaczynają się jednak pojawiać kolejne przecieki, które precyzują jak działa wspomniane gniazdo i jakie zaoferuje możliwości. Okazuje się, że według specyfikacji takie gniazdo powinno pozwolić dostarczyć przynajmniej 600 W, a w ostatecznej wersji może to być nawet około 900 W. To o tyle istotne, że najwydajniejsze obecnie karty graficzne - GeForce RTX 4090 potrzebują właśnie około 600 W, więc w przypadku podkręcania ilość pobieranej energii może być większa.

NVIDIA w swojej topowej karcie wprowadziła nową, dedykowaną wtyczkę zasilania, która przysparzała nabywcom sporo problemów. Zdarzało się, że źle wpięta wtyczka powodowała przegrzanie się obwodów i nadtopienie plastiku, a w rezultacie nawet zwarcie i wyłączenie się komputera. Od tego zapewne zaczęło się poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Standard dodatkowego zasilania kart PCI-E pojawił się gdy ich pobór zaczął przekraczać 75 W i do tej pory jakoś sobie z tym radziliśmy, ale przy coraz większych mocach, alternatywne rozwiązania z pewnością są mile widziane. To zaproponowane przez ASUSa ma też efekt estetyczny.

Montaż gniazda HPCE na płycie głównej realizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie slotu PCI-E 16x, co oznacza, że aby skorzystać z takiego rozwiązania, potrzebujemy kompatybilnej płyty głównej oraz karty graficznej. ASUS zapowiada, że takie rozwiązanie przygotuje najpóźniej na początku przyszłego roku, a pierwszą kartą z nowym złączem będzie model bazujący na układzie GeForce RTX 4070. Rozwiązanie to nie jest zresztą niczym nowatorskim. W serwerach gdzie mamy np. zasilacza typu hot-swap, tego typu porty wykorzystywane są nagminnie i nie mają problemów z przesyłaniem mocy nawet rzędu 2000 W.

Nie jest jeszcze przesądzone, czy rozwiązanie to stanie się obowiązującym standardem. Na pewno nie nastąpi to drastycznie, bo na rynku brakuje kompatybilnych płyt głównych, ale nie jest wykluczone, że wkrótce w sprzedaży pojawią się hybrydowe karty graficzne, które będą miały 2 różne sposoby dodatkowego zasilania. Co więcej od dodatkowych kabli i tak nie uciekniemy, gniazdo HPCE będzie połączone bezpośrednio z gniazdami PCI-E 8pin na płycie głównej, do których trzeba podłączyć zasilacz. Pomysł jest jednak taki aby schować je na rewersie płyty głównej, dzięki temu zarządzanie okablowaniem będzie jeszcze łatwiejsze, a efekt końcowy, szczególnie dla osób z szybą na bocznej ścianie obudowy, jeszcze lepszy.