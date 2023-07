Te modyfikacje kart graficznych wprawiają w osłupienie. Chciałbyś taką?

Choć aspekt wizualny stanowiska komputerowego nie jest najistotniejszy, wielu graczy przywiązuje do niego dużą wagę. Są również tacy, którzy tworzą własne modyfikacje popularnych komponentów, by nadać im indywidualnego charakteru. Oto kilka ciekawych wariacji na temat GPU.

Fantazja miłośników komputerów i gier komputerowych nie zna granic. To właśnie dzięki niej powstają imponujące konstrukcje, które potem stają się ozdobą targów czy wizytówką danej firmy. Często również wykorzystywane są przez producentów danej gry komputerowej. Dzisiaj przyjrzymy się kilku modyfikacjom, jakie powstały w ostatnim czasie. Co ciekawe, wszystkie z nich nie naruszają zapisów gwarancji GPU, na którym bazują. Jak to możliwe?

Modyfikacje kart graficznych: Palit wspiera kreatywność

Przedstawione poniżej karty graficzne powstały z wykorzystaniem narzędzia Maker, oferowanego przez firmę Palit. Oznacza to, że wszystkie GPU na zdjęciach pochodzą właśnie od tego producenta. Co jest takiego niezwykłego w tym oprogramowaniu? Posiadacze kart graficznych znajdą w nim modele 3D górnej osłony karty, a w niektórych modelach również backplate. Dzięki temu, że modderzy korzystają z oficjalnych szablonów, karta graficzna poddana modyfikacjom wciąż objęta jest gwarancją producenta.

Co można zrobić z dostępnymi modelami 3D? Wydrukować na drukarce 3D, a następnie pomalować i ozdobić według własnej koncepcji. W niektórych przypadkach, którymi firma Palit postanowiła się pochwalić efekt był spektakularny. Oto one.

Obcy kontra RTX 4080

Jedną z najciekawszych modyfikacji jest ta bazująca na motywie z filmu Obcy. Do wydrukowanej podstawy przymocowano figurkę Obcego, a całość ozdobiono pasującymi dodatkami. Efekt? Sami zobaczcie:

Fanowskie karty graficzne to coś więcej, niż moc obliczeniowa

W jaki sposób wyrazić sympatię do ulubionego uniwersum? Modderzy kart graficznych wiedzą to doskonale. GPU z motywem z Gwiezdnych Wojen? Proszę bardzo:

A może cały komputer szybki jak Sonic?

Powstały też karty od miłośników Spider-Mana czy uświetniająca premierę Diablo IV:

