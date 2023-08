Nowe życie używanego komputera: Kompletny poradnik krok po kroku

Co zrobić po zakupie używanego komputera?

Jeśli czytasz ten tekst, istnieje duża szansa, że właśnie zakupiłeś używany komputer. W dzisiejszych czasach to świetne rozwiązaniem, gdy chcesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, ale nadal potrzebujesz wydajnej maszyny. Jeśli urządzenie jest już u Ciebie, pora przygotować je do codziennego użytkowania. I tu pojawia się pytanie: "Co powinienem zrobić po zakupie używanego komputera?". Jeśli szukasz odpowiedzi – ten poradnik na pewno Ci pomoże.

Jako właściciel nowego, używanego komputera najprawdopodobniej nie możesz już liczyć na pomoc gwarancyjną od producenta. Warto więc wziąć sprawy w swoje ręce i jak najlepiej zabezpieczyć się, aby sprzęt dobrze służył Ci przez kolejne lata. Przejdziemy przez procesy sprawdzania, czyszczenia, aktualizowania oprogramowania, konfiguracji, wdrażania środków bezpieczeństwa, tworzenia kopii zapasowej oraz optymalizacji systemu pod kątem Twoich potrzeb. Korzyści z przeczytania tego artykułu? Zyskasz pewność, że Twój komputer działa poprawnie, jego użytkowanie jest bezpieczne i wszystko zostało porządnie sprawdzone – a wszystko to zrobisz samodzielnie, niezależnie od swojego poziomu umiejętności z zakresu IT.

Używany komputer – Stan fizyczny sprzętu

Twoja przygoda z używanym komputerem powinna zacząć się od sprawdzenia jego stanu. Zanim przystąpisz do działania w świecie cyfrowym, musisz zapoznać się z fizycznym aspektem urządzenia. I jeśli to możliwe, warto to zrobić jeszcze przed zakupem!

Pierwszym krokiem jest inspekcja wizualna. Przyjrzyj się komputerowi dokładnie. Czy widzisz jakieś widoczne uszkodzenia, takie jak pęknięcia, zadrapania, czy braki w obudowie? Jak wygląda stan klawiatury? Czy wszystkie klawisze są obecne i czy działają poprawnie? Kolejnym etapem jest sprawdzenie portów i kabli. Czy wszystkie porty USB, HDMI, Ethernet itp. są nienaruszone i działają prawidłowo? Sprawdź też, czy kable zasilające i inne potrzebne do połączeń są w dobrym stanie i nie pokazują oznak uszkodzenia.

Testy diagnostyczne używanego komputera

Po inspekcji stanu fizycznego przyszedł czas na kontrolę działania podzespołów. Jest wiele narzędzi, które mogą pomóc Ci przetestować kluczowe komponenty sprzętowe komputera. Systemy operacyjne zwykle mają wbudowane narzędzia do diagnozowania problemów. Na komputerze z Windowsem warto skorzystać z programu Zabezpieczenia Windows. Wystarczy wpisać tę frazę w polu wyszukiwania. Narzędzie sprawdza wydajność i kondycję urządzenia. Dobrze też zajrzeć do Menedżera urządzeń. To tam wyświetlają się informacje m.in. o karcie graficznej, karcie sieciowej, procesorze etc. W przypadku komputerów od Apple wystarczy kliknąć ikonę jabłuszka na górnym pasku zadań i wybrać opcję Ten Mac. Jeszcze więcej danych wyświetli "Raport systemowy".

Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej szczegółową inspekcję, możesz skorzystać z niezależnych narzędzi. Programy takie jak Speccy czy HWMonitor mogą dostarczyć szczegółowe informacje na temat różnych aspektów sprzętu, takich jak procesor, pamięć RAM, dysk twardy, karta graficzna itd. Ważne jest, aby sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami i nie ma żadnych ukrytych problemów, które mogłyby wpłynąć na wydajność i ogólne doświadczenie użytkownika. Pamiętaj, że lepiej jest zidentyfikować potencjalne problemy wcześniej, najlepiej przed zakupem lub zanim zaczniesz intensywnie korzystać z urządzenia (np. w swojej pracy).

Czyszczenie używanego komputera

Załóżmy, że dokładnie sprawdziłeś(-aś) swój komputer. Kolejnym krokiem jest upewnienie się, że jest on czysty – zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Dlaczego to ważne? Brud i kurz mogą wpływać na wydajność i żywotność komputera. Pamiętaj jednak, aby zawsze zachować ostrożność, gdy czyścisz swoje urządzenia – szczególnie w środku.

Zaczynamy od zewnątrz. Do czyszczenia obudowy możesz użyć miękkiej, suchej szmatki. Unikaj stosowania agresywnych środków czystości, które mogą uszkodzić obudowę. Najwięcej brudu i bakterii może gromadzić klawiatura. Do jej czyszczenia warto użyć sprężonego powietrza. Pozwoli ono usunąć kurz i okruszki spomiędzy klawiszy. Następnie możesz przetrzeć klawisze wilgotną szmatką z delikatnym detergentem. Ostrożności wymaga również czyszczenie ekranu. Warto użyć specjalnego płynu i miękkiej szmatki.

Czyszczenie wewnętrzna komputera

Czyszczenie komputera w środku jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga dodatkowej ostrożności. Przed rozpoczęciem tego procesu, upewnij się, że komputer jest odłączony od zasilania. Jednym z głównych elementów do oczyszczenia są wentylatory – gromadzą one dużo kurzu, który może ograniczać ich wydajność. Do czyszczenia wentylatorów znowu możesz użyć sprężonego powietrza. Pamiętaj jednak, aby wentylator nie obracał się zbyt szybko pod wpływem powietrza. Pojedyncze psiknięcia powinny w zupełności wystarczyć. Wnętrze obudowy może również zostać oczyszczone za pomocą sprężonego powietrza. Uważaj, aby nie wprowadzać wilgoci do wnętrza komputera! Pamiętaj, aby szczególną ostrożność zachować podczas usuwania kurzu z takich komponentów jak gniazda pamięci RAM, slot karty graficznej itp.

Źródło: Unsplash @towfiqu999999

Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo oczyścić wewnętrzne komponenty komputera, warto zasięgnąć pomocy specjalisty. Czysty komputer to zdrowszy, komputer, ale otwieranie obudowy bez odpowiednich kompetencji to nie najlepszy pomysł!

Aktualizacja systemu operacyjnego i sterowników

Kiedy Twój komputer jest już czysty, kolejnym krokiem powinna być aktualizacja systemu operacyjnego oraz sterowników. To kluczowe działanie, aby Twój komputer działał płynnie i bezpiecznie.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z systemu Windows, macOS, czy Linux, zawsze powinieneś mieć najnowszą wersję systemu operacyjnego. Dlaczego? Aktualizacje te często zawierają poprawki bezpieczeństwa, które chronią Twój komputer przed nowymi zagrożeniami. Dodatkowo aktualizacje często wprowadzają nowe funkcje i poprawiają ogólną wydajność systemu. Warto również pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej danych przed przeprowadzeniem aktualizacji.

Aktualizacja Sterowników w używanym komputerze

Sterowniki są małymi programami, które pozwalają systemowi operacyjnemu komunikować się z komponentami sprzętowymi komputera. Aktualne sterowniki są kluczowe dla prawidłowego działania sprzętu i zapewniają jego optymalną wydajność.

Aktualizację sterowników można przeprowadzić na kilka sposobów. Czasami proces ten jest zautomatyzowany i niektóre urządzenia oferują aktualizacje sterowników za pośrednictwem centrum aktualizacji systemu operacyjnego. Innym sposobem jest odwiedzenie strony producenta konkretnego komponentu i pobranie najnowszych sterowników stamtąd. Pamiętaj, że niektóre sterowniki, jak sterowniki karty graficznej, mogą mieć znaczący wpływ na wydajność komputera (np. w grach), dlatego ich aktualizacja jest szczególnie ważna.

Instalacja i aktualizacja oprogramowania

Po aktualizacji systemu operacyjnego i sterowników kolejnym krokiem będzie zainstalowanie niezbędnego oprogramowania. Każdy użytkownik ma inny zestaw aplikacji, które uważa za niezbędne. Istnieje jednak kilka kategorii programów, które przydadzą się niemal każdemu.

Przeglądarka internetowa : Większość systemów operacyjnych ma preinstalowaną przeglądarkę, ale wiele osób preferuje inne opcje, takie jak Google Chrome, Mozilla Firefox, czy Opera.

: Większość systemów operacyjnych ma preinstalowaną przeglądarkę, ale wiele osób preferuje inne opcje, takie jak Google Chrome, Mozilla Firefox, czy Opera. Oprogramowanie antywirusowe : Chociaż większość współczesnych systemów operacyjnych ma wbudowane narzędzia ochrony, dodatkowy pakiet antywirusowy może zapewnić ulepszoną warstwę bezpieczeństwa.

: Chociaż większość współczesnych systemów operacyjnych ma wbudowane narzędzia ochrony, dodatkowy pakiet antywirusowy może zapewnić ulepszoną warstwę bezpieczeństwa. Pakiet biurowy : Pakiety biurowe, takie jak Microsoft Office lub darmowe alternatywy jak LibreOffice, są niezbędne do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji.

: Pakiety biurowe, takie jak Microsoft Office lub darmowe alternatywy jak LibreOffice, są niezbędne do tworzenia dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Oprogramowanie do obsługi multimediów : Odtwarzacze multimedialne (VLC media player), edytory grafiki (Adobe Spark), programy do streamingu muzyki lub filmów (Spotify lub Netflix).

: Odtwarzacze multimedialne (VLC media player), edytory grafiki (Adobe Spark), programy do streamingu muzyki lub filmów (Spotify lub Netflix). Oprogramowanie do archiwizacji: Narzędzia do kompresji i dekompresji plików, takie jak 7-Zip lub WinRAR.

Oczywiście, na liście może znajdować się o wiele więcej aplikacji, w zależności od Twoich osobistych potrzeb.

Bezpieczeństwo używanego komputera

Komputer pełen luk bezpieczeństwa stanowi łatwy cel dla cyberprzestępców. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci utrzymać bezpieczeństwo Twojego komputera.

Współczesne oprogramowanie antywirusowe to coś więcej niż tylko obrona przed wirusami. Zapewniają one ochronę przed różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, w tym ransomware, spyware i adware. Popularne opcje obejmują Avast, Norton, Bitdefender i inne.

Pamiętaj, że aby oprogramowanie antywirusowe było skuteczne, musi być regularnie aktualizowane. Większość programów antywirusowych automatycznie pobiera aktualizacje, które zawierają najnowsze definicje wirusów. Ustawiając swoje oprogramowanie antywirusowe na automatyczne aktualizacje, zawsze będziesz mieć najnowsze narzędzia do walki z zagrożeniami.

Konfiguracja firewalla w używanym komputerze

Firewall działa jako pierwsza linia obrony przeciwko zagrożeniom z sieci. Monitoruje ruch sieciowy, wpływający i wychodzący, blokując lub zezwalając na połączenia na podstawie zdefiniowanych reguł. Większość systemów operacyjnych ma wbudowane firewalle, które można łatwo skonfigurować.

Ponadto większość systemów operacyjnych ma również dodatkowe ustawienia zabezpieczające, które pomagają zwiększyć ochronę komputera. Na przykład, możesz skonfigurować ustawienia prywatności, kontrolować, które aplikacje mają dostęp do Twoich danych, a także zdecydować, które aplikacje mogą być zainstalowane.

Bezpieczeństwo danych i prywatność

Ochrona Twoich danych to kluczowy aspekt bezpieczeństwa. Ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych. Możesz to zrobić ręcznie, albo korzystać z automatycznych usług backupowych, takich jak te oferowane przez Google Drive, Dropbox czy iCloud.

Dodatkowo upewnij się, że korzystasz z silnych, unikalnych haseł dla wszystkich swoich kont. Menadżer haseł, takich jak LastPass lub Dashlane, może pomóc zarządzać tymi hasłami.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest procesem ciągłym. Regularnie aktualizuj swoje oprogramowanie, bądź świadomy najnowszych zagrożeń i zawsze bądź ostrożny(-a) przy otwieraniu nieznanych linków lub plików. Bezpieczeństwo komputera to coś, co zawsze powinno być na szczycie listy Twoich technologicznych priorytetów.

Closeup image of a business woman holding credit card while using laptop computer

Optymalizacja używanego komputera dla własnych potrzeb

Ostatnim, ale nie mniej ważnym krokiem jest dostosowanie komputera do Twoich osobistych potrzeb i upodobań. Właśnie w tym momencie używany komputer staje się naprawdę "Twoim".

Systemy operacyjne oferują szeroką gamę opcji personalizacji, które pozwalają na dostosowanie urządzenia do Twoich potrzeb. Oto kilka rzeczy, które możesz dostosować:

Tapeta i motywy : Możesz dostosować wygląd pulpitu, zmieniając tapetę, kolory, ikony i inne elementy.

: Możesz dostosować wygląd pulpitu, zmieniając tapetę, kolory, ikony i inne elementy. Ustawienia myszy i klawiatury : Możesz dostosować ustawienia myszy i klawiatury, aby lepiej pasowały do Twojego stylu pracy.

: Możesz dostosować ustawienia myszy i klawiatury, aby lepiej pasowały do Twojego stylu pracy. Ustawienia prywatności : Możesz kontrolować, które aplikacje mają dostęp do Twoich danych i jak są one używane.

: Możesz kontrolować, które aplikacje mają dostęp do Twoich danych i jak są one używane. Ustawienia powiadomień: Możesz kontrolować, jak i kiedy system operacyjny wysyła Ci powiadomienia, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń.

Możesz kontrolować, jak i kiedy system operacyjny wysyła Ci powiadomienia, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń. Ustawienia energii: Możesz kontrolować, jak Twoje urządzenie zarządza energią, aby zoptymalizować czas pracy na baterii lub wydajność (szczególnie ważne, gdy pracujesz bezprzewodowo).

W zależności od Twoich zainteresowań i profesji możesz potrzebować specjalistycznego oprogramowania. Oto kilka przykładów:

Programiści : Mogą potrzebować środowisk programistycznych (IDEs) takich jak Visual Studio Code, IntelliJ, czy PyCharm, jak również narzędzi do kontroli wersji jak Git.

: Mogą potrzebować środowisk programistycznych (IDEs) takich jak Visual Studio Code, IntelliJ, czy PyCharm, jak również narzędzi do kontroli wersji jak Git. Graficy/Projektanci : Mogą potrzebować programów do edycji grafiki, takich jak Adobe Photoshop, Illustrator lub darmowych alternatyw jak GIMP.

: Mogą potrzebować programów do edycji grafiki, takich jak Adobe Photoshop, Illustrator lub darmowych alternatyw jak GIMP. Muzyka i produkcja audio : Programy takie jak Ableton Live, FL Studio lub Audacity mogą być niezbędne.

: Programy takie jak Ableton Live, FL Studio lub Audacity mogą być niezbędne. Gaming : Możesz chcieć zainstalować platformy do gier takie jak Steam, Epic Games Store, czy Battle.net.

: Możesz chcieć zainstalować platformy do gier takie jak Steam, Epic Games Store, czy Battle.net. Narzędzia do prezentacji: PowerPoint, Google Slides, czy Prezi to narzędzia, które nauczyciele i uczniowie często wykorzystują do przygotowania materiałów do nauczania.

PowerPoint, Google Slides, czy Prezi to narzędzia, które nauczyciele i uczniowie często wykorzystują do przygotowania materiałów do nauczania. Oprogramowanie do konferencji wideo: Narzędzia takie jak Zoom, Microsoft Teams, czy Google Meet są niezbędne do prowadzenia lekcji online.

Narzędzia takie jak Zoom, Microsoft Teams, czy Google Meet są niezbędne do prowadzenia lekcji online. Narzędzia do zarządzania czasem: Aplikacje takie jak Trello, Asana czy Google Calendar mogą pomóc uczniom w organizacji swojego czasu i zadań.

Aplikacje takie jak Trello, Asana czy Google Calendar mogą pomóc uczniom w organizacji swojego czasu i zadań. Oprogramowanie do notatek: Narzędzia takie jak Microsoft OneNote, Google Keep czy Evernote mogą pomóc uczniom w organizacji ich notatek.

Pamiętaj, że komputer jest narzędziem, które ma Ci pomóc. Dostosowując go do swoich osobistych potrzeb, sprawisz, że stanie się ono jeszcze bardziej efektywne.

Używany komputer – Nie zapomnij o backupie danych

Bez względu na to, czy używasz komputera do pracy, nauki czy rozrywki, jednym z najważniejszych aspektów zarządzania danymi jest tworzenie regularnych kopii zapasowych. Backup chroni Twoje dane przed wieloma zagrożeniami, takimi jak awarie sprzętu, ataki złośliwego oprogramowania czy przypadkowe usunięcie plików.

Znaczenie tworzenia kopii zapasowych:

Ochrona przed utratą danych : Główną korzyścią z tworzenia kopii zapasowych jest ochrona Twoich danych. Bez kopii zapasowej, awaria dysku twardego, atak ransomware, czy nawet prosty błąd użytkownika mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty danych.

: Główną korzyścią z tworzenia kopii zapasowych jest ochrona Twoich danych. Bez kopii zapasowej, awaria dysku twardego, atak ransomware, czy nawet prosty błąd użytkownika mogą prowadzić do nieodwracalnej utraty danych. Łatwa migracja danych : Kopia zapasowa ułatwia przeprowadzanie danych z jednego komputera na inny, co jest szczególnie przydatne podczas aktualizacji sprzętu.

: Kopia zapasowa ułatwia przeprowadzanie danych z jednego komputera na inny, co jest szczególnie przydatne podczas aktualizacji sprzętu. Odzyskiwanie po awarii: W przypadku poważnej awarii systemu, kopia zapasowa umożliwi Ci szybkie przywrócenie systemu do stanu sprzed awarii.

Sposoby tworzenia backupu na komputerze

Lokalne kopie zapasowe : Możesz zrobić kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku twardym, pendrivie, czy innym nośniku danych. W systemach Windows narzędziem umożliwiającym tworzenie takiej kopii jest "Historia plików", natomiast w MacOS - "Time Machine".

: Możesz zrobić kopię zapasową danych na zewnętrznym dysku twardym, pendrivie, czy innym nośniku danych. W systemach Windows narzędziem umożliwiającym tworzenie takiej kopii jest "Historia plików", natomiast w MacOS - "Time Machine". Kopia zapasowa w chmurze : Istnieje wiele usług, które oferują backup danych w chmurze. Takie usługi, jak Google Drive, Dropbox, OneDrive, czy iCloud, automatycznie synchronizują Twoje pliki z chmurą, co zapewnia dodatkową ochronę.

: Istnieje wiele usług, które oferują backup danych w chmurze. Takie usługi, jak Google Drive, Dropbox, OneDrive, czy iCloud, automatycznie synchronizują Twoje pliki z chmurą, co zapewnia dodatkową ochronę. Klonowanie dysku: To bardziej zaawansowany sposób tworzenia kopii zapasowych, polegający na stworzeniu dokładnej kopii całości dysku twardego. W przypadku awarii klon dysku pozwala na szybkie przywrócenie wszystkiego, od systemu operacyjnego po indywidualne pliki.

Pamiętaj, że regularność tworzenia kopii zapasowych jest równie ważna co sam proces tworzenia kopii. Najlepszą praktyką jest ustawienie automatycznego backupu, aby system regularnie tworzył kopie zapasowe Twoich plików.

Używany komputer, jak nowy!

Kupno używanego komputera to ekonomiczny wybór, który ma wiele zalet. Ale podobnie jak z każdym sprzętem, który był już w rękach innych użytkowników, wymaga on pewnej troski i uwagi. Od sprawdzenia stanu urządzenia, przez czyszczenie, aktualizację systemu i sterowników, po personalizację ustawień i oprogramowania – wszystko to pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego "nowego" sprzętu. Dbanie o komputer i dostosowywanie go do określonych potrzeb nie tylko zwiększy jego wydajność, ale również przekształci go w narzędzie, które naprawdę ułatwi Ci życie. Dlatego pamiętaj, aby traktować swój komputer z troską, aktualizować go regularnie i zawsze być świadomym tego, co się dzieje "pod maską". W ten sposób będziesz mógł/mogła cieszyć się jego pełnym potencjałem, niezależnie od tego, gdzie go kupiłeś(-aś).