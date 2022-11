W świecie technologii nic nie jest stałe - zmieniają się urządzenia, standardy, a przechodzenie z generacji na generację w ramach tego samego standardu czy technologii jest nieuniknione. Widać to bardzo dobrze w wielu obszarach - przeszliśmy z 3G, przez LTE na 5G, z USB 2.0 na USB 4 czy z Bluetooth 3 na Bluetooth 5.2. Wszystkie te zmiany niosą ze sobą lepszą wydajność, wyższe bezpieczeństwo czy po prostu - lepszy komfort użytkowania. Oczywiście, nowa inkarnacja danego standardu zawsze wymaga nowego sprzętu, dlatego właśnie w przypadku chociażby przejścia na 5G rynek zalały urządzenia z 5G w nazwie. Przejście na nowy standard Wi-Fi z pewnością nie jest tak spektakularne i odbywa się dużo wolniej. Najlepszym przykładem jest tutaj Wi-Fi 6, które choć jest na rynku już od jakiegoś czasu, wciąż znajduje się w mniejszości gospodarstw domowych. Wiadomo było jednak, że z czasem przyjdzie kolejny standard, ba - jego przygotowanie jest jawne i wiemy, że po Wi-Fi 6 przyjdzie Wi-Fi 7

Ba, za chwilę będziemy mogli już kupić telefon z Wi-Fi 7.

Oczywiście, dobrą sytuacją jest, kiedy na premierę danej technologii jest już na rynku sprzęt, który pozwala ją wykorzystać, jednak w tym wypadku Mediatek chyba delikatnie przesadził. O co chodzi? Ano o to, że producent SoC zaprezentował swój nowy procesor: Dimensity 9200. Jest to pierwszy układ wykorzystujący architekturę ARMv9 Gen 2, będący najmocniejszym procesorem w linii producenta (10 proc. wzrost wydajności względem Dimensity 9000 przy o 1/4 mniejszym poborze energii). Dodatkowo SoC ma wspierać raytracing dzięki nowemu modułowi GPU Immortali-G715, który dodatkowo ma być o 1/3 wydajniejszy niż ten w Dimensity 9000. Jednocześnie producent pochwalił się, że jego procesor obsłuży sygnał Wi-Fi 7, pozwalając na prędkości do 6,5 Gbps.

Oczywiście - jest pewien haczyk, mianowicie - Mediatek nie produkuje własnych układów Wi-Fi, więc żeby telefon z tym układem obsługiwał Wi-Fi 7 producent musi się o niego postarać samodzielnie. Patrząc jednak na to, że dziś telefony z flagowymi Mediatekami mogą kosztować i 6 tys. zł i być flagowcami z krwi i kości, jestem przekonany, że na początku przyszłego roku będziemy mogli kupić smartfon, który obsługuje Wi-Fi 7. Gdzie jest więc haczyk?

W tym, że Wi-Fi 7 nie pojawi się co najmniej do 2024 roku

Wi-Fi 7 , czyli 802.11be, zostanie zatwierdzone jako standard (najprawdopodobniej) dopiero za ponad dwa lata, więc nawet, jeżeli telefon z obsługą tej technologii wyjdzie na rynek, to owszem - będzie on gotowy na obsługę tej sieci i będzie to jakiś sposób na "futureproofing" urządzenia, jednak czekanie dwóch lat na wykorzystanie danej funkcji w telefonie wydaje się niezbyt ekonomicznym rozwiązaniem. Oczywiście, jestem przekonany, że podobnie jak w przypadku 5G, działy marketingu zrobią sporo, żeby temat ograć tak, by finalny konsument był święcie przekonany, że takie właśnie prędkości są mu potrzebne i że w sumie to bez Wi-Fi 6 ani rusz.

