Aston Martin to Don Kichot czy William Wallace spalinowej motoryzacji?

W ostatnim czasie, w rządowych kołach Wielkiej Brytanii, która ustami premiera Bryana Johnsona, zapowiedziała wprowadzenie od 2030 r. zakaz rejestracji samochodów spalinowych, popularność zdobył raport negujący ekologiczną przewagę samochodów elektrycznych. „Decarbonising Road Transport: There Is No Silver Bullet” próbował dowieść, że ślad węglowy samochodów elektrycznych jest na początku o tak duży, że dopiero po przebiegu 78000 km obie technologie się w tym zakresie zrównują.

Raport stał się elementem działań lobbingowych przeciwko wspomnianym obostrzeniom dla pojazdów spalinowych. Tezy raportu zostały dość szybko skontrowane przez specjalistów, dowodzących, że zależnie od źródła prądu, takie zrównanie może nastąpić nawet po 25000 km, czyli ponad trzykrotnie mniejszym dystansie.

Kłótnie specjalistów można jednak i tak zostawić na boku. Zarówno w Stanach, jak i Europie sprzedaż samochodów elektrycznych gwałtownie rośnie kosztem aut spalinowych już od dłuższego czasu. Już dziś widać, że z tej drogi nie ma odwrotu. Napęd elektryczny, nawet pomijając ekologię, ma tak dużo zalet (np. prostota konstrukcji, cisza, prostsza obsługa serwisowa), że przy coraz lepiej dopracowanych konstrukcjach i ciągłej likwidacji wad, nawet wyższe ceny zakupu przestają być przeszkodą.

.@etoc_sirch cleaned up my visualisation of why the Polestar 2 electric vehicle doesn't become cleaner after 78000 km but more like 25000 km.

Biggest change is using EPA emissions (closer to real world) instead of WLTP. pic.twitter.com/vLqSr5a22T

— AukeHoekstra (@AukeHoekstra) December 2, 2020