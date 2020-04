To była najdłuższa "premiera" tytułowej grafiki gry jakiej doświadczyłem, ale mamy to! Assassin's Creed: Valhalla zabierze nas do świata Wikingów!

Assassin’s Creed to niewątpliwie jedna z najważniejszych serii gier wideo ostatniej dekady. Otwarty świat w grach Ubisoftu potrafi zachwycić i wciągnąć na długie godziny. Zresztą kto gra regularnie, ten wie jaką wielką drogę przebyła seria od swoich początków — i zestawienie ostatnich części naszpikowanych elementami RPG z pierwszym AC jest tego najlepszym przykładem. Ostatnia odsłona gry – fenomenalny Assassin’s Creed Odyssey został wydany w 2018 roku. Jeżeli zdążyliście się już stęsknić za grą, to mam dla Was doskonałą wiadomość: dziś oficjalnie zapowiedziano nową część serii!

Assassin’s Creed: Valhalla zabierze nas w świat wikingów

Zapowiedź nowego Assassin’s Creed wlekła się niemiłosiernie — bo wszystko rozpoczęło się od trwającego kilka godzin streamu, na którym Kode Abdo (znany pod pseudonimem BossLogic) narysował tytułową grafikę z nadchodzącej części gry. Nie da się ukryć, że obrazek jest piękny, ale… no cóż — taka forma może działa na najwierniejszych fanów artysty, ale ludzi którzy po prostu chcieliby zerknąć o czym będzie najświeższa część — niekoniecznie. Jednak po kilku godzinach mozolnej pracy w Photoshopie — naszym oczom ukazała się grafika tytułowa zdradzająca co nieco na temat gry. Jeżeli śledziliście wcześniejsze plotki – to prawdopodobnie nie byliście specjalnie zaskoczeni tym, że nadchodzący Assassin’s Creed: Valhalla zabierze na do świata wikingów. Można spodziewać się pełnych krwi pojedynków na śmierć i życie oraz żeglugi po pełnych lodu wodach.

Te długie godziny podczas których Abdo rysował grafikę tytułową nie przyniosły nam jednak zbyt wiele odpowiedzi na temat samej gry. Znamy tytuł, znamy setting i… to byłoby na tyle. Te informacje co nieco może i nam na temat gry podpowiadają, ale konkretów brak — podobnie jak materiałów z rozgrywki, które zdradziłyby co nieco na temat tego, jak gra będzie wyglądać w praktyce. Jeżeli mam strzelać w ciemno — skoro już jesteśmy pomiędzy generacjami, a mowa tu o molochu jakim jest Ubisoft, obstawiam, że Assassin’s Creed: Valhalla wyjdzie zarówno na PC, konsole obecnej generacji jak i nadchodzące PlayStation 5 i Xbox Series X.

Assassin’s Creed: Valhalla — kiedy premiera nowej odsłony serii?

Na tę chwilę nie padły żadne konkretne terminy — wiadomo jedynie, że gra ma trafić na półki sklepowe w 2020 roku. Podobnie jak z platformami na które będzie dostępna — Ubisoft nie zdradził jeszcze żadnych konkretów i można jedynie wróżyć z fusów. Ale podążając tropem, że gra wyjdzie zarówno na sprzęty obecnej jak i nowej generacji — prawdopodobnie wypatrywałbym jej w sklepach jesienią.