Assassin's Creed Shadows: hit czy kit? Gracze zadecydowali

Assassin's Creed Shadows z (prawie) rekordowym otwarciem

Tego, jak gra sprzedawała się w pierwszych dniach po premierze, dowiedzieliśmy się z oficjalnego konta serii Assassin's Creed na portalu X. Jeśli ktoś myślał, że kontrowersje, z jakimi mierzyli się twórcy gry wpłyną negatywnie na sprzedaż, mocno się pomylił. Assassin's Creed Shadows sprzedał się świetnie, a Ubisoft może z łagodnie uśmiechniętą twarzą liczyć zarobione pieniądze. O jakich konkretnie wartościach mówimy?

Ubisoft przekazał, że od momentu premiery w nową grę z serii Assassin's Creed zagrało już przeszło 3 miliony graczy z całego świata. Choć minęło naprawdę niewiele czasu, zdążyli już spędzić w grze ponad 40 milionów godzin. Jak łatwo policzyć oznacza to, że statystyczny gracz zdążył już spędzić w grze ponad 13 godzin. A skoro tak to wygląda, znaczy że gracze dają się wciągnąć fabule na dłużej.





Tylko jeden Assassin's Creed sprzedawał się lepiej

Z komunikatu na platformie X dowiadujemy się również, że było to drugie najlepsze otwarcie w historii serii Assassin's Creed. Co więcej, na jednej z platform było to najlepsze otwarcie w historii całego Ubisoftu. W sklepie PlayStation Digital Store żadna gra tego wydawcy nie sprzedawała się do tej pory aż tak dobrze.





Jakie z tego wnioski? Ubisoft doskonale wiedział, co robi, projektując taką, a nie inną grę, z taką a nie inną fabułą. Skoro gra znalazła aż tylu nabywców, którzy w dodatku spędzają w niej dużo czasu, musi po prostu spełniać ich oczekiwania. Assassin's Creed Shadows - hit czy kit? W świetle tych danych zdecydowanie hit.