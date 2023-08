Aria zawitała do Opery na iOS. Co robi AI w przeglądarce?

Aria - bo tak nazywa się sztuczna inteligencja w Operze - pozwala użytkownikom przeglądarki na interakcję z siecią wspieraną przez AI bezpośrednio z poziomu aplikacji. Obecna forma Arii, czyli interfejs czatu komunikującego się z użytkownikiem, ma być dopiero pierwszym etap projektu wykorzystywaniu AI w przeglądaniu sieci. Usługa ma zostać jeszcze bardziej zintegrowana w nadchodzących wersjach przeglądarki, a ostatecznym celem ma być natywna integracja z Operą pozwalająca użytkownikom wykonywać skomplikowane zadania w oparciu o różne funkcje przeglądarki. Aria jest już dostępna w ponad 180 krajach, w tym we wszystkich w Unii Europejskiej.

Aria oparta jest na autorskim silniku Composer i łączy się z technologią GPT od OpenAI. Wyposażono ją jednak w dodatkowe funkcjonalności. To między innymi możliwość wyszukiwania informacji w sieci, generowanie tekstów, kodu czy uzyskiwanie odpowiedzi na pytanie dotyczące produktów Opery. W przypadku obsługi klienta samej przeglądarki, Aria zna całą dokumentację pomocy technicznej Opery. Wykorzystuje całą aktualną wiedzę, aby odpowiedzieć na bieżące pytania użytkowników.

Aria w Operze już na iOS. Sztuczna inteligencja zawitała do przeglądarki mobilnej

Podobnie jak w przypadku pozostałych systemów operacyjnych, by móc skorzystać z Arii w Operze na iOS, potrzebne będzie do tego konto Opera. Aria wraz z ChatGPT dostarczają wyczerpujących odpowiedzi, często kompilując informacje z wielu źródeł. A dzięki dostępowi do sieci na żywo, Aria zapewnia również aktualne informacje. Sztuczna inteligencja w przeglądarce przyda się także do tworzenia podsumowań tekstów wyświetlanych w internecie. Aria i Chat GPT są również świetne w podsumowywaniu treści i wyjaśnianiu złożonych pojęć. Można więc z poziomu przeglądarki zadawać pytania z psychologii, fizyki, lingwistyki, filozofii i otrzymywać zwięzłe wyjaśnienia bez konieczności wielogodzinnego czytania. Aria w Operze to także tworzenie kreatywnej zawartości. Dzięki Arii i ChatGPT użytkownicy przeglądarki mogą błyskawicznie tworzyć nowe treści w oparciu o własne pomysły i wytyczne. Aktualizacja Opery w wersji na iOS jest już dostępna w App Store.