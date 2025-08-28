Logitech MX Master 4 już bez tajemnic. Szykujcie zaskórniaki

Logitech MX Master 3S to jedna z najlepszych bezprzewodowych myszek do pracy, szczególnie jeśli pracujecie z więcej niż jednym komputerem naraz. Od jego debiutu minęło już 3 lata, więc najwyższa pora na następcę.

Do największych zalet serii MX Master trzeba zaliczyć wygodną, ergonomiczną budowę, mnogość przycisków, cichy klik w modelu 3S, wydajną baterię oraz możliwość szybkiego przełączania się pomiędzy nawet trzema komputerami. To wszystko sprawiło, że myszki te mają całą rzeszę wiernych fanów, którzy mogą już szykować się na premierę nowego modelu. Logitech MX Master 4 powinien trafić do sprzedaży za miesiąc, dokładnie 30 września 2025 roku.

Haptyczna informacja zwrotna w myszce

MX Master 3S pod wieloma względami wydawał się już idealny i trudno wskazać w jego przypadku jakieś istotne uchybienia, które można by było naprawić. Najbardziej brakuje mi chyba możliwości przełączania się między komputerami bez podnoszenia "gryzonia" z podkładki, ale wygląda na to, że ta niedogodność nie zostanie poprawiona w MX Master 4. W zamian za to dostaniemy dodatkowy przycisk pod kciukiem tzw. action ring, który będzie mógł pełnić różne funkcje. Co więcej myszka ma posiadać haptyczną informacje zwrotną, co sprawi, że będzie wibrować przy konkretnych zdarzeniach, jak np. otrzymanie powiadomienia. Wszystko będziemy mogli oczywiście skonfigurować w dedykowanym oprogramowaniu.

Poza tym MX Master 4 zachowuje swój kultowy kształt, choć ma być przy tym nieco lżejszy i oferować bardziej wytrzymałe materiały. Dwa główne przyciski wykonane są z półprzezroczystego plastiku, a zamontowane pod nimi przełączniki mają być jeszcze cichsze niż w modelu 3S, co wydaje się wręcz niemożliwe. W sumie mamy do dyspozycji 8 przycisków, z których większość można dowolnie skonfigurować przy pomocy oprogramowania Logi Options+. Według opublikowanej specyfikacji, bateria litowo-polimerowa nadal ma 500 mAh pojemności i ma pozwolić nawet na 70 dni czuwania myszki, co oznacza, że po ładowarkę będziemy sięgać równie rzadko jak obecnie. Nie zmieni się też zamontowany sensor, ma zmienną czułość od 200 do 8000 DPI z kilkunastostopniową regulacją. Myszka nadal będzie współpracowała z donglem Logitech Bolt lub poprzez Bluetooth.

Logitech MX Master 4 ma trafić do sprzedaży w ostatni dzień września, a jej sugerowana cena detaliczna to 129,99 euro. W Polsce przełoży się to zapewne na kwotę w okolicach 500 złotych, co z pewnością nie jest małą wartością. Z drugiej strony od kilku dni pojawia się coraz więcej ofert promocyjnych na poprzedni model. MX Master 3S można obecnie kupić za około 300 złotych i jeśli nie chcecie przepłacać to wydaje się to świetną okazją. Jako użytkownik tego modelu mogę go z czystym sumieniem polecić.

