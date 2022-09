Pod koniec czerwca pisałem o tym, że TSMC zapowiedziało podwyżkę cen produkowanych przez siebie układów o 6 proc. Tekst możecie przeczytać tu.

Dla przypomnienia. Tajwańska firma produkuje procesory m.in. dla Qualcomma. Amerykanie przenieśli tam całą produkcję, rezygnując z usług Samsunga. Powodem były zbyt wysokie temperatury chipów wyprodukowanych w Korei, TSMC uzyskiwał lepsze wyniki.

Tajwańska firma oświadczyła jednak jakiś czas temu, że od nowego roku podniesie ceny swoich usług. Początkowy plan zakładał podwyżki w przedziale 6-9 procent. Jak donosi Economic News Daily negocjacje między nimi a Apple zaczęły się jednak od 3 proc. stopniowo dochodząc do 6 proc. TSMC tłumaczył podwyżkę bardziej kosztownym w wytwarzaniu 3 nm procesem technologicznym który miał mieć zastosowanie w najnowszym procesorze Bionic.

Jednak wg najświeższych doniesień, Apple kategorycznie stwierdziło, że nie zgadza się na podniesienie cen i nie zamierza negocjować z TSMC. A amerykanie zapewniają Tajwańczykom aż 25 proc. całego dochodu.

Najprawdopodobniej z tego powodu najnowsze MacBook Pro czyli M2 Pro i M2 Max będą pracowały na procesorach wytworzonych w 5 zamiast 3 nm. Do końca zresztą nie wiadomo, czy z tego powodu Apple zdecyduje się je zaprezentować w październiku. Być może trzeba będzie na nie czekać do przyszłego roku. Pisał o tym ostatnio Kamil Świtalski.

Nie wiadomo również, czy odrzucenie podwyżek zaproponowanych przez TSMC wpłynie na harmonogram przyszłorocznych premier iPhonów. Powinny one pracować na kolejnej generacji A17 Bionic. Miał on być produkowany właśnie w 3 nm procesie. Jeśli koszty jego wytworzenia będą wyższe, wyższy będzie również koszt produkcji całego smartfona. A jeśli Apple zamierza wycenić swoje iPhone 15 Pro i iPhone 15 Ultra na podobnym poziomie co iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max, może to zmusić TSMC do poniesienia większych kosztów produkcji. Bo jakoś nie sądzę, by Apple zeszło z marż, żeby utrzymać cenę smartfonu.

Raport nie podaje, czy wznowiono rozmowy między TSMC a Apple a jeżeli tak, na jakim są etapie.

