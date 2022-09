Apple Watch Ultra rozebrany. Zegarek jest (ultra) trudny do naprawy

Apple Watch Ultra - największy, najlepszy, najdroższy

Tytanowa tarcza, 49 mm, wyższe brzegi koperty, większa ochrona przed uderzeniami, większe Digital Crown i przycisk boczny, które znajdują się na odstającym elemencie, co pozwala używać ich w rękawiczkach. Do tego nowy przycisk po lewej stronie tarczy, który pozwala na natychmiastowy dostęp do treningów, dużo bardziej wytrzymała bateria, wielozakresowy GPS, który obejmuje nową częstotliwość L5, możliwość wydawania dźwięku syreny w razie potrzeby wezwania pomocy, mnóstwo nowych i zaawansowanych treningów dla najbardziej wymagających i ekstremalnych sportowców oraz cena… w wysokości 4799 zł. Prawdziwa konkurencja Garmina od giganta z Cupertino trafiła już na półki sklepowe - i abstrahując od tego, jak zegarek wypada w praktyce, warto pochylić się nad kwestią naprawy.

iFixit wzięło najbardziej zaawansowany zegarek Apple pod lupę i sprawdziło, jak wygląda kwestia rozebrania i naprawy zegarka. Przypomnijmy, że niedawne wnioski z demontażu iPhone’a 14 były jak najbardziej pozytywne - stwierdzono bowiem, że Apple przeprojektowało wnętrze telefonu w taki sposób, żeby ułatwić jego naprawę - i nowemu flagowcowi z nadgryzionym jabłkiem na pleckach wystawiono notę 7/10, o czym informował Kamil Pieczonka. Cóż, należy przyznać, że sam tytuł materiału poświęconego AW Ultra jest bardzo wymowny - firma nazywa go bowiem “pięknym, wytrzymałym i prawie nie do naprawy”.

Rozebrania Apple Watch Ultra jest nie lada wyzwaniem. iFixit wyjaśnia, dlaczego

Rozebranie najlepszego Apple Watch nie jest wcale łatwym zadaniem i zdecydowanie nie powinniście się podejmować takiego wyzwania, jeśli nie macie doświadczenia w tej dziedzinie. iFixit wyjaśnia jednak, że jest to jak najbardziej zrozumiałe, szczególnie ze względu na fakt dostosowania zegarka do sportów podwodnych. Z Apple Watch Ultra na nadgarstku można nurkować do głębokości 40 metrów, co wymaga niesamowitego poziomu szczelności i absolutnej perfekcji przy wymianie jakiegokolwiek elementu - bez odpowiedniego założenia uszczelki zegarek długo nie przetrwa.

Trudny dostęp do baterii i jednak niewystarczające głośniki?

Kolejną kwestią, na którą zwróciło uwagę iFixit jest to, że dostęp do baterii jest nieco utrudniony. Nie ma możliwości dostania się tam przez tył zegarka, a trzeba całkowicie zdemontować wyświetlacz. Nie jest to co prawda wielka nowość i szczególnie zaskoczenie, bowiem podobną taktykę gigant z Cupertino obrał w przypadku Apple Watch Series 7 - Ultra jednak zdecydowanie utrudnia ten proces ze względu na swoją konstrukcję i dodatkową ochronę ekranu.

iFixit przyjrzało się również samej syrenie, która była jedną z najważniejszych nowości podczas zapowiedzi. Zegarek w krytycznej sytuacji jest w stanie wydawać niezwykle głośny dźwięk, który ma pozwolić zwrócić na nas uwagę innych ludzi, kiedy ulegliśmy wypadkowi na przykład w górach. iFixit twierdzi jednak, że syrena jest zwyczajnie zbyt cicha i żeby osiągnąć swoją pełną funkcjonalność, głośniki powinny wydawać zdecydowanie głośniejszy dźwięk.

Różnice między Apple Watch 8 a Ultra widać na pierwszy rzut oka

Tutaj akurat nie powinno być specjalnego zdziwienia - iFixit porównało ze sobą podzespoły jednego i drugiego zegarka. Baterie i głośniki drastycznie się od siebie różnią i na pierwszy rzut oka można stwierdzić, który element pochodzi z którego zegarka.

Źródło: iFixit

Cóż, jeśli dorwiecie swój egzemplarz najnowszego i najbardziej zaawansowanego zegarka od Apple, lepiej róbcie wszystko, żeby nie uległ on zniszczeniu - a nawet jeśli tak się stanie, to oddajcie go w zaufane miejsce, bowiem próba reanimacji sprzętu na własną rękę może skończyć się tragicznie. Gdybyście jednak chcieli spróbować, możecie naśladować kroki pokazane w materiale iFixit.

Źródło: iFixit