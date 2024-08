Apple znów notuje wzrosty. Ogromne kwoty w raporcie finansowym

Wczoraj pisałem o problemach developerów, tworzących gry dla usługi Apple Arcade. Gigant z Cupertino ma nie tylko przejawiać nieprofesjonalne podejście i z opieszałością podchodzić do komunikacji, ale też zalegać z wypłatami nawet przez kilka miesięcy. Nie jest to bynajmniej spowodowane przez trudną sytuację finansową Apple – wręcz przeciwnie. Wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku potwierdzają spore przychody.

5-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku

Apple pochwaliło się najnowszymi wynikami finansowymi i znów ma powody do przechwałek. Spółka odnotowała kwartalne przychody w wysokości 85,8 miliarda dolarów, a to oznacza, że mamy do czynienia z 5-procentowym wzrostem w stosunku do roku poprzedniego, a także kwartalnym zyskiem na akcję rozwodnioną w wysokości 1,40 dolara, co przekłada się na wzrost o 11 procent rok do roku.

Źródło: Depositphotos

„Dziś Apple ogłasza nowy rekord przychodów w czerwcu w wysokości 85,8 miliarda dolarów, co stanowi wzrost o 5 procent w porównaniu do poprzedniego roku. W trakcie kwartału byliśmy podekscytowani ogłoszeniem niesamowitych aktualizacji naszych platform programowych na naszej Światowej Konferencji Deweloperów, w tym Apple Intelligence, przełomowego systemu osobistej inteligencji, który umieszcza potężne, prywatne modele generatywnej sztucznej inteligencji w centrum działania iPhone’a, iPada i Maca” – Tim Cook, CEO Apple

Luca Maestri – dyrektor finansowy Apple – przekazał, że akcjonariusze zainkasowali na wzrostach 32 miliardy dolarów. Rada dyrektorów Apple zadeklarowała wypłatę dywidendy pieniężnej w wysokości 0,25 dolara na akcję zwykłą. Ta zostanie wypłacona w dniu 15 sierpnia 2024 r. akcjonariuszom zarejestrowanym na koniec dnia 12 sierpnia 2024 r.

Stock image from Depositphotos