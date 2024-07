To byłby ostatni taki iPhone. Nadchodzi totalna rewolucja!

Nie doczekaliśmy się nawet premiery iPhone'ów 16, a już mówimy o tym, co Apple może pokazać jesienią 2025 roku. Jeśli te plotki się potwierdzą, to firma obierze bardzo ciekawy kierunek!

iPhone'y 12 mini i 13 mini nie przyjęły się na tyle dobrze, by firma była zdecydowana kontynuować się tę linię, dlatego później pokazano modele iPhone 14 Plus i 15 Plus. Może okazać się, że tegoroczny iPhone 16 Plus będzie ostatnim tego typu modelem, ponieważ Apple chce powtórzyć okoliczności towarzyszące iPhone'owi X i zapowiedzieć nowy kierunek, w jakim będą zmierzać najnowsze wersje ich smartfona.

Według Apple Insider, jesienią 2025 roku Apple może pokazać tak zwanego iPhone'a 17 Slim, który będzie znacznie, znacznie smuklejszy od pozostałych modeli. Tak nieduża obudowa będzie w stanie pomieścić tylko jeden obiektyw, co wydaje się mało prawdopodobnym krokiem, ale jeśli firma będzie w stanie przygotować jakieś dodatkowe triki pod względem oprogramowania i algorytmów, to może wzorem iPhone'a XR i nowszych SE, jedna kamera będzie wystarczająca.

iPhone 17 Slim miałby zastąpić iPhone'a 17 Plus w ofercie Apple

Poprawie ma ulec jakość przedniego aparatu podniesiona do rozdzielczości 24 megapikseli, ale nadal będzie ona jedną z części składowych Dynamicznej wyspy, której Apple nie zamierza się najwyraźniej pozbywać. Albo jeszcze nie może, bo technologia nie pozwala ukryć obiektywu o odpowiedniej jakości pod ekranem.

Rendery przygotowane przez Apple Insider pokazują wiele kolorystycznych wersji, co przywodzi na myśl podstawowe modele iPhone'ów, które najczęściej bywają dostępne w wesołych i jasnych barwach. Najciekawszą odpowiedzią będzie ta na pytanie o motywacje Apple, dlaczego tego rodzaju iPhone miałby wzbogacić ofertę firmy. Pozbycie się modelu Plus jest jasno uargumentowane, ale czemu miałby służyć wariant "Slim"? Czy byłby zapowiedzią nowego podejścia Apple do produkcji iPhone'ów, czy może jedynie dodatkowym, fajnym wariantem, dla osób niepotrzebujących fantastycznego aparatu, maksymalnej wydajności czy nadzwyczajnie wytrzymałej obudowy.

Zdjęcia: Apple Insider.