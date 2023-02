Nie zapłacisz, nie zainstalujesz. Apple ograniczy dostęp do testów iOS?

Pierwsza beta iOS 16.4 przynosi kilka ciekawych rozwiązań, jednak o jednym zapomnieliśmy napisać. Wygląda na to, że Apple chce ograniczyć dostęp do bety systemu - przynajmniej jeśli chodzi o wersję dla deweloperów.

O iOS 16.4 pisał w zeszłym tygodniu Kacper. Opisywał on nowości, jakie Apple przygotowało dla najnowszej wersji systemu na iPhone'y. Od nowym emotikon z katalogu Unicode 15.0, poprzez ponowne wprowadzenie nowej architektury HomeKit, powiadomienia Push ze stron internetowych, na pomniejszych poprawkach kończąc. Jednak jedną z ważniejszych zmian w iOS 16.4 beta 1 jest fakt, że Apple zmienia zasady gry i wprowadza nowy sposób dołączania do testów beta dla deweloperów. Firma jednocześnie daje sygnał, że dotychczasowe rozwiązania, które pozwalały na wzięcie udziału przestaną wkrótce obowiązywać. A to oznacza jedno - deweloperska wersja testowa iOS (i zapewne innych systemów) zarezerwowana będzie wyłącznie dla tych, którzy dołączyli do Apple Developer Program - programu pozwalającego m.in. na tworzenie i udostępnianie w App Store aplikacji.

Do tej pory jednym ze sposobów instalacji systemu iOS w wersji beta dla deweloperów było pobranie specjalnego profilu dostępnego na stronie Apple Beta Software Program oraz aktualizacja systemu z poziomu iPhone'a. I choć oficjalnie profil przeznaczony jest wyłącznie dla członków Apple Developer Program, w sieci nie trudno znaleźć strony, z których tego typu profil można pobrać i dodać do telefonu, co pozwala na instalowanie bety bez konieczności płacenia 99 dolarów rocznie za dostęp do Apple Developer Program.

Apple ograniczy dostęp do testów iOS? By zainstalować będę nie wystarczy profil

Na przestrzeni ostatnich lat Apple walczyło z tego typu witrynami, jednak po zamknięciu jednej, powstawały kolejne. Firma wpadła więc na inny pomysł - zamiast walczyć z ze stronami udostępniającymi profile konfiguracji, postanawia z nich zrezygnować. Sprawę wyjaśnia podsumowanie zmian w iOS 16.4 beta 1 udostępnione przez Apple:

Począwszy od iOS i iPadOS 16.4 beta, członkowie Apple Developer Program zobaczą nową opcję włączenia bety deweloperskiej bezpośrednio z Software Update w Ustawieniach. Ta nowa opcja będzie automatycznie włączana na urządzeniach już zapisanych do programu, które zaktualizują się do najnowszego wydania beta. Aby zobaczyć tę opcję w Ustawieniach, iPhone lub iPad musi być zalogowany za pomocą tego samego Apple ID, który został użyty do zapisania się do Apple Developer Program. W przyszłych wydaniach iOS i iPadOS to nowe ustawienie będzie sposobem na włączenie bety developerskiej, a profile konfiguracyjne nie będą już przyznawać dostępu

Najważniejsze jest ostatnie zdanie - Apple daje do zrozumienia, że przy okazji kolejnych wydań iOS i iPadOS w wersji beta tylko deweloperzy zapisani do Apple Developer Program będą mieli dostęp do deweloperskiej bety, a profile instalowane na iPhone'ach (i iPadach) przestaną być udostępniane.

Nie jest to jednak wielki problem - przynajmniej dla większości użytkowników, którzy chcą korzystać z testowych wersji oprogramowania dla iOS. O ile po WWDC beta iOS (i innych systemów Apple) przez ok. miesiąc jest zarezerwowana wyłącznie dla deweloperów, tak w okolicach lipca pojawiają się pierwsze wersje wersje udostępnienia w ramach tzw. publicznych testów beta, do których może dołączyć każdy zainteresowany - bez względu na to czy posiada płatne konto dewelopera, czy też nie.