Apple wciąż stoi iPhone'm

Zazwyczaj 4. kwartał każdego roku (1. kwartał rozliczeniowy) jest dla Apple najlepszy z racji świątecznego okresu zakupów. Nie inaczej było w 2021 roku, gigant z Cupertino osiągnął właśnie najlepsze wyniki finansowe w swojej historii, bijąc wszelkie rekordy. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 118 mld USD, ale okazały się one wyraźnie wyższe bo osiągnęły bagatela 123,9 mld USD. Żeby mieć jakąś perspektywę, to wystarczy wspomnieć, że to większa kwota niż cały budżet Polski na 2021 rok (486 mld PLN), który pokrywa między innymi wydatki na służbę zdrowia czy programy takie jak 500+. Zysk netto Apple wyniósł natomiast 34,6 mld USD i również jest najlepszym kwartalnym wynikiem w historii.

Oczywiście największe przychody Apple wciąż osiąga ze sprzedaży iPhone'a, było to 71,6 mld USD, o 9% więcej niż w roku poprzednim. Był to pierwszy kwartał, w którym przez całe 3 miesiące w sprzedaży dostępne były smartfony iPhone 13/13 Pro i jak widać cieszyły się one bardzo dużą popularnością. Drugą odnogą, którą osiąga największe przychody są usługi, czyli między innymi App Store, iCloud, Apple TV+ itp., które zanotowały przychody na poziomie 19,5 mld USD, o 24% większe niż rok wcześniej. Dalej mamy kategorię Wearables, Home and Accessories, w której jest Apple Watch i słuchawki AirPods, a która zarobiła 14,7 mld USD. Dopiero na czwartym miejscu są komputery Mac z przychodami na poziomie 10,8 mld USD, o 25% większymi niż rok wcześniej. Spadła za to sprzedaż iPadów, o 14% do 7,2 mld USD.

W 2022 roku czeka nas ponownie sporo premier nowych produktów. W pierwszej kolejności powinien pojawić się nowy iPhone SE z obsługą sieci 5G, a w dalszej perspektywie czekamy na odświeżonego iPada Air, nowe modele komputerów Mac, nowe modele słuchawek AirPods/AirPods Pro, a także usługę płatności POS. Z drugiej strony wzmaga się opór przeciwko prowizji w sklepie App Store, która przynosi ogromne zyski Apple, a z której firma musiała już zrezygnować np. w Korei Południowej. Cały czas czekamy też aż Apple wejdzie w jakiś nowy segment. Obecnie plotki mówią, że gogle VR raczej nie pojawią się przed 2023 rokiem, a samochód Apple nadal jest bardziej plotką niż realnym projektem. Wielu pewnie zadaje sobie pytanie, gdzie zatrzyma się Apple i na dzień dzisiejszy tej granicy nie widać.