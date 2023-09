Apple zabezpiecza iPhone'y przed Pegasusem. Nawet te sprzed 8 lat

Kilka dni temu Apple wydało aktualizację iOS 16.6.1, która jest dużo ważniejsza, niż może się wydawać. Chodzi o bezpieczeństwo użytkowników - aktualizacja łata dziurę, którą wykorzystywano do "instalacji" Pegasusa, służącego do inwigilacji użytkowników poprzez niemal nieograniczony dostęp do zasobów smartfonów. Problem w tym, że to update iOS 16, a to oznacza ograniczoną kompatybilność ze smartfonami Apple. iOS 16 działa na tych urządzeniach:

iPhone 14, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 13, mini, Pro i Pro Max

iPhone 12, mini, Pro i Pro Max

iPhone 11, Pro, Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (3. generacji)

iPhone SE (2. generacji)

A co z poprzednimi, które pracują na starszych wersjach systemu iOS i nie są kompatybilne z najnowszą aktualizacją? Apple jest znane z tego, że nawet kilka lat po premierze sprzętu wciąż oferuje dla niego wsparcie w postaci aktualizacji zabezpieczeń. Choć użytkownicy starych generacji iPhone'ów nie mogą liczyć na funkcje z nowych systemów, tak o bezpieczeństwo swoich urządzeń powinni być spokojni.

Nie tylko nowe iPhone’y oprą się Pegasusowi. Zaktualizuj swój stary telefon

Korzystasz z iPhone'a 6s, 7 lub pierwszej generacji SE? Koniecznie zaktualizuj swój telefon do najnowszej wersji systemu iOS 15.7.9. Aktualizacja ta eliminuje błędy i luki, które miały być wykorzystywane do instalacji złośliwego oprogramowania, która była wykorzystywana również na nowych modelach iPhone'ów. Chodzi o lukę CVE-2023-41064 związanej z zagrożeniem przetwarzania złośliwie spreparowanego obrazu, które może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu na iPhonie lub iPadzie - dla tabletów iPad Air 2 oraz iPad mini (4. generacji) przygotowano osobną aktualizację - iPadOS 15.7.9

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że łatek bezpieczeństwa doczekały się również inne urządzenia giganta z Cupertino. Warto więc zainstalować aktualizacje systemów operacyjnych macOS 13.5.2, macOS 12.6.9, macOS 11.7.10 oraz watchOS 9.6.2.