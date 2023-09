Natychmiast zaktualizuj iPhone'a! Chodzi o Pegasusa!

Jak najszybciej zaktualizuj iOS do wersji 16.6.1

Apple wydało małą aktualizację iOS 16.6.1, która jest jednak dużo ważniejsza, niż może się wydawać. Chodzi o bezpieczeństwo użytkowników — update zamyka bramę, którą wykorzystuje program Pegasus do inwigilacji smartfonów. Musicie więc jak najszybciej pobrać aktualizację, aby nie być zagrożonym, oraz do momentu jej zainstalowania najlepiej włączyć Lockdown Mode. Co również warto zaznaczyć, to fakt, że łatek bezpieczeństwa doczekały się również inne urządzenia giganta z Cupertino z systemami operacyjnymi macOS Ventura 13.5.2, iPadOS 16.6.1 i watchOS 9.6.2.

Ofiarą tego ataku można zostać w bardzo łatwy sposób. Jak odkryło Citizen Lab na iPhonie aktywisty z Waszyngtonu, atak nie wymaga absolutnie żadnej interakcji z użytkownikiem. Jak się więc to dzieje? Wystarczy, że ofiara odbierze odpowiednio spreparowaną wiadomość z obrazkiem poprzez iMessage. Całość działa na iPhone’ach 8 i nowszych, tych z iOS wszystkich do wersji 16.6.

Lockdown Mode chronił przed niebezpieczeństwem

Co ciekawe, włączony tryb Lockdown sprawiał, że nie dało się wykorzystać tej luki, dzięki czemu byliśmy bezpieczni. Jeśli wcześniej o tym nie słyszeliście, Lockdown Mode skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy ze względu na zajmowane stanowisko lub prowadzoną działalność, stają się celem najbardziej wyrafinowanych zagrożeń cyfrowych. Chodzi między innymi o Pegasusa i inne prywatne firmy pracujące nad oprogramowaniem szpiegowskim sponsorowanym przez różne rządy. W chwili udostępnienia iOS 16, iPadOS 16 oraz macOS Ventura, Tryb Lockdown oferować będzie następujące funkcje i ograniczenia:

Źródło: Depositphotos

Wiadomości: większość załączników, które nie są obrazami, będą wyłączone. Niektóre funkcje, w tym podgląd linków, będą wyłączone;

Przeglądanie stron internetowych: niektóre technologie internetowe, takie jak kompilacje just-in-time (JIT) JavaScript będą wyłączone, chyba że użytkownik wykluczy zaufaną witrynę z trybu Lockdown;

Usługi Apple: Przychodzące zaproszenia i żądania, w tym połączenia FaceTime, są blokowane, jeśli użytkownik nie inicjował wcześniej takiego połączenia lub żądania;

Połączenia przewodowe z komputerem lub akcesorium są blokowane, gdy iPhone jest zablokowany;

Gdy tryb Lockdown jest aktywny, nie można zainstalować dodatkowych profili konfiguracyjnych ani zapisać urządzenia w systemie zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM - Mobile Device Management).

Źródło: Depositphotos

Źródło: Niebezpiecznik