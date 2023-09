Apple ma problem z 5G, przedłuża umowę z Qualcommem

Nie jest łatwo opanować 5G

Qualcomm jako jeden z liderów w projektowaniu i produkcji układów radiowych ma prawdopodobnie najlepsze modemy 5G na rynku i wiele patentów związanych z samą technologią. Między innymi z tego względu Apple może być ciężko stworzyć własny, równie wydajny modem, nad czym pracuje już przynajmniej od kilku lat. Sprawy miały przyśpieszyć gdy gigant z Cupertino przejął modemowy biznes od Intela za ponad miliard USD, ale jak widać nie wszystko w krainie "emejzingu" idzie tak gładko jakby chciał tego Tim Cook. Podobnym przykładem może być też Samsung, który tworzy własne modemy, ale w swoich flagowych produktach korzysta z technologii Amerykanów.

Apple podpisał ostatnią umowę z Qualcommem w 2019 roku, kiedy to obie firmy doszły do porozumienia w sprawie naruszenia patentów. Rzeczony dokument miał obowiązywać do 2023 roku, czyli iPhone 15 miał być ostatnim smartfonem Apple stworzonym przy współpracy z Qualcommem. Tak się jednak nie stanie, bo wczoraj ten ostatni poinformował swoich akcjonariuszy, że Apple przedłużyło umowę na dostawę modemów o kolejne 3 lata, do 2026 roku. Oznacza to, że jeszcze przynajmniej 3 kolejne generacje smartfonów iPhone będą miały topowe modemy 5G dostępne na rynku. Jestem przekonany, że to bardzo dobra wiadomość dla potencjalnych użytkowników. Modem 5G produkowany przez Apple to ciągle wielka niewiadoma i jak widać nawet firma, która stworzyła doskonały procesor dla swoich urządzeń, nie zamierza ryzykować.

Wartości umowy z Apple nie podano, ale szacuje się, że sprzedaż modemów na rzecz firmy z Cupertino odpowiada nawet za 25% rocznych przychodów Qualcomma. Warunki nowego kontraktu są podobne jak tego podpisanego w 2019 roku, można więc założyć, że amerykański gigant zapłaci swojemu partnerowi około 10 miliardów USD rocznie. Bardzo docenili to inwestorzy, kurs akcji firmy Qualcomm wzrósł wczoraj o blisko 4%.