Nie raz i nie dwa przekonaliśmy się, że aktualizacja oprogramowania potrafi całkowicie zmienić nasz sposób korzystania z urządzenia. Tak było w przeszłości, kiedy chociażby każda kolejna wersja Andorida w latach 2011 - 2015 wnosiła tonę usprawnień i nowych funkcji, a nawet i później developerzy w Google starali się dodać ważne funkcjonalności, jak chociażby tryb ciemny w Androidzie 10.

W świecie iOS też mieliśmy duże zmiany, jak chociażby przejście na nowy design i pozbycie się skeumorficznego wyglądu iOS czy wprowadzenie widgetów do telefonów. Jak widać, w Cupertino widgety tak się spodobały, że cieszyć się nimi mogą nie tylko użytkownicy iPhone'ów.

Z watchOS 10 widgety zawitają na Aplpe Watch

Najnowsza wersja systemu operacyjnego od Apple zawita na WWDC już niedługo, bo w czerwcu. Jednak już teraz do sieci wyciekło kilka informacji dotyczących zmian, które dotkną dziesiątki milionów użytkowników. Jak podają źródła, ma to być jeden z największych i najważniejszych update'ów w historii Apple Watcha.

Według Marka Gurmana, system ma ustawić widgety w centrum zainteresowania. Mają one działać podobnie do obecnych wcześniej na zegarku "glances", jednak mają mieć funkcjonalności znane z widgetów, które zostały wprowadzone do iOS 14. Jeżeli chodzi o styl i wygląd, mają one przypominać tarczę z Siri, która jest obecna na watchOS 9.

Ba, zmianie ma nawet ulec sposób poruszania się po interfejsie, gdzie korona zegarka do tej pory wywoływała ekran startowy, a po aktualizacji będzie przenosiła użytkownika właśnie do widgetów.

Czy tak będzie - przekonamy się już niedługo. Z przecieków wynika, że widgety mają rozwiązać problem związany z tym, że relatywnie mała grupa użytkowników używa aplikacji na zegarki, przez co deweloperzy nie kwapią się do ich pisania. Widać to bardzo wyraźnie w statystykach korzystania z App Store'a, które Apple podało niedawno i gdzie watchOS znajduje się na samym dole listy.

Korzystalibyście z widgetów na swoim Apple Watchu?

Źródło grafik: Depositphotos

