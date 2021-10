Apple Watch Series 7 w przedsprzedaży jeszcze w tym tygodniu

Na wrześniowej konferencji Apple zaprezentowana została nowa generacja zegarka Apple Watch. Na pokazie zabrakło jednak istotnej informacji. Kiedy Series 7 trawi do sprzedaży. Mówiono wyłącznie o jesieni. Teraz już wiemy wszystko.

Apple Watch Series 7 to dla mnie jeden z największych zawodów jesiennej konferencji Apple, na której oprócz zegarka, pokazano iPhone'a 13, w wersji podstawowej, mini oraz Pro, a także odświeżone tablety iPad, w tym całkowicie odświeżony iPad mini. Choć przecieki sugerowały spore zmiany w konstrukcji Apple Watch, tak ostatecznie w nowym modelu otrzymujemy większy ekran, nieco inne rozmiary, kolory czy szybsze ładowanie. Przeskok w stosunku do poprzedniej generacji nie jest tak znaczący - choć trzeba przyznać, że nowy ekran zajmujący większą powierzchnię Apple Watch przyda się np. do szybkiego odpisywania na wiadomości. W Series 7 znalazło się miejsce na klawiaturę ekranową pozwalają na wprowadzanie tekstu.

Na prawdziwą rewolucję w postaci przeprojektowanego wyglądu zegarka Apple Watch przyjdzie nam jeszcze poczekać. Większość plotek i przecieków sugerujących tegoroczne zmiany się nie sprawdziło. Nie oznacza to wcale, że Apple nie pracuje nad nowym projektem - będziemy musieli poczekać na niego nieco dłużej.

Apple Watch Series 7. Premiera jeszcze w tym tygodniu!

Przedsprzedaż Apple Watch Series 7 w Polsce rusza już w ten piątek, 8 października, od godziny 14:00. W sklepach pojawi się tydzień później - 15 października. Zegarek dostępny jest w 5 kolorach aluminiowej obudowy. Do wyboru jest zielony, niebieski, czerwony, lub Apple Watch w barwach księżycowej poświaty lub północy. W chwili obecnej nie znamy oficjalnych polskich cen. W Stanach Zjednoczonych za podstawowy model w rozmiarze 41 mm trzeba zapłacić 399 USD, co oznaczać może, że w Polsce ceny zaczynać się będą na poziomie Apple Watch Series 6 - od 1899 zł. W sprzedaży będzie też wariant 45 mm. Nie zabraknie też wersji z LTE i modeli z kopertą wykonaną ze stali nierdzewnej.