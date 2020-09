Dotarł mój Apple Watch SE. Pożałowałem zakupu w pół godziny

Przez wiele lat nie potrafiłem przekonać się do noszenia zegarków w ogóle — wszystko ze względu na moje problemy z alergiami. Wszystko zmieniło się dwa i pół roku temu, kiedy zacząłem korzystać na co dzień z Fitbit Versa. Ale podsumowując dwa lata z zegarkiem pisałem wprost, że moim kolejnym modelem będzie Apple Watch. Jedną z moich ulubionych funkcji smart zegarka jest dyskretne informowanie wibracjami o połączeniu przychodzącym. Zaraz po skonfigurowaniu kilku podstawowych funkcji poprosiłem znajomych by do mnie zatelefonowali. Zegarek nie wibrował, a jedynie informował mnie sygnałem dźwiękowym. Zacząłem grzebać w opcjach i tak przestawiając rozmaite opcje powiadomień / intensywności haptyki / szukając na forach i męcząc znajomych by do mnie wydzwaniali spędziłem ponad dwie godziny. Bo po pierwszych kilkunastu minutach zacząłem się irytować, ale później byłem już po prostu wściekły.

Zegarek działał losowo — czasem zdarzyło mu się nawet zawibrować. Czasem, bo nie zawsze. Większość czasu jednak postanawiał w ogóle nie wysyłać jakichkolwiek powiadomień — ani „czerwonej kropki” sygnalizującej że ktoś się do nas dobijał, ani dźwięku, ani wibracji. Moje rozgoryczenie było o tyle wielkie, że opaska MiBand 5 jest w stanie to ogarnąć, a w cenie Apple Watch SE kupić ich można kilkanaście (!). Zresztą pikanterii dodawał fakt, że moja Versa cały czas wibrowała jak szalona — nie stroiła fochów i nie kombinowała.

Byłem wściekły, rozgoryczony i właściwie to gotowy już zapakować sprzęt i odesłać tam skąd przyszedł. Ale emocje odrobinę opadły, odpiąłem zegarek, zresetowałem ustawienia i rozpocząłem konfigurację na nowo. Kilkanaście minut później dotarłem do punktu wyjścia. Zmieniłem kilka podstawowych ustawień, czym prędzej wywaliłem powiadomienia z Wiadomości i spółki, w opcjach dla Telefonu odznaczyłem dźwięki a zostawiłem wyłącznie haptykę. Próba generalna przed ostatecznym zdjęciem zegarka: przy próbie połączenia, wibruje. Kilka minut następna — znowu. Ale jako że do trzech razy sztuka — męczyłem znajomych dalej. A on postanowił już nie stroić fochów tylko wibrować kiedy trzeba. Ufff, no dobra, to można przejść do dalszej konfiguracji.