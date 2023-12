Apple Watche znikają ze sklepowych półek. Gigant odwołuje się od wyroku

Apple Watche oficjalnie zniknęły z amerykańskich półek sklepowych. Gigant robi co tylko w jego mocy, by możliwie jak najszybciej tam wróciły.

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że z amerykańskich półek sklepowych muszą zniknąć zegarki Apple Watch Series 9 oraz Apple Watch Ultra 2. Wszystko to w związku z naruszaniem przez giganta patentów, przez co Międzynarodowa Komisja Handlu (ITC) zmusiła ich do wycofania produktów z oferty.

Od 21. grudnia zegarki zniknęły w Stanach Zjednoczonych z oferty online, zaś od 24. grudnia nie można ich kupić także stacjonarnie. Jak wspominał we wpisie informującym o całej sytuacji Konrad:

Spory patentowe między Apple a firmą Masimo były źródłem trudności w ciągu ostatnich kilku lat. Masimo jest najbardziej znane z produkcji pulsoksymetrów. Firma Masimo zgłosiła dwie osobne sprawy - jedną do sądu okręgowego w Dystrykcie Centralnym Kalifornii, a drugą do Międzynarodowej Komisji Handlu (ITC), twierdząc, że Apple naruszyło jej patenty związane z technologią pulsoksymetrii. Obecny zakaz importu jest wynikiem decyzji ITC.

Apple odwołuje się od wyroku

Jak można się było spodziewać: Apple zrobi wszystko, by nie dopuścić do takiej sytuacji. To w końcu ich flagowe tegoroczne produkty, a warto mieć na uwadze, że mowa tutaj o serii najpopularniejszych wearables na świecie. Gigant walczy jak tylko się da: na tę chwilę prosząc o dodatkowe dwa tygodnie, by przedstawić nieco zmienione wersje zegarków. Bo tyle ma zająć odpowiednim organom zweryfikowanie zmian.

W apelacji przedstawiciele Apple twierdzą, że wprowadzenie zakazu sprzedaży zegarków może przełożyć się nawet na trzymiliardowe straty, które będą nie do nadrobienia. Wspominają także:

Wreszcie, Masimo nie poniesie żadnej rozpoznawalnej szkody, ponieważ nie sprzedaje konkurencyjnego produktu w Stanach Zjednoczonych w żadnych znaczących ilościach (jeśli w ogóle). Co znamienne, w swojej decyzji Komisja przyznała, że Masimo nie poniesie żadnej znaczącej szkody pieniężnej w wyniku zawieszenia postępowania.

Źródło