Apple zabija konkurencję. Jak chcesz tej funkcji, musisz mieć iPhone'a

To koniec nierównej walki. Ekipa odpowiedzialna za iMessage na Androida się poddaje.

iMessage to jeden z symboli ekosystemu Apple. Można się śmiać — bowiem u nas komunikator nie należy do specjalnie popularnych, cała ta awantura o kolory baniek jest dla nas po prostu śmieszna. Jednak w krajach gdzie smartfony Apple mają lwią część udziału w rynku — sprawa nie jest taka łatwa. Zwłaszcza wśród młodszych użytkowników, którzy nie chcą odstawać od swoich rówieśników i mieć te same narzędzia komunikacyjne i ten sam kolor bańki.

Beeper vs. Apple — co dalej z iMessage na Androida?

Kilka tygodni temu swoich sił w temacie spróbowała firma Beeper, tworząc narzędzie pozwalające korzystać z iMessage na Androidzie. Jak można się było spodziewać: Apple niespecjalnie chciało tolerować takie zagrywki. W mig zablokowała ich rozwiązania, jednocześnie informując świat, że to po prostu niebezpieczne. I jest absolutnym zaprzeczeniem idei bezpiecznej komunikacji, nad którą od lat pracuje Apple.

Po kilku tygodniach zabawy w kotka i myszkę, ekipa odpowiedzialna za Beeper Mini składa broń. Firma opublikowała właśnie najnowszą wersję oprogramowania i... mówi wprost, że kończy bicie się z gigantem technologicznym. Po pierwszych reakcjach można było domniemywać, że będą walczyć do końca, ale najwyraźniej zdali sobie sprawę z tego, że nie ma to większego sensu.

Dzięki naszej najnowszej wersji oprogramowania wierzymy, że stworzyliśmy coś, co Apple może tolerować. Nie mamy obecnie żadnych planów reagowania, jeśli to rozwiązanie zostanie wyłączone. Oprogramowanie łączące iMessage, które zasila Beeper Mini i Beeper Cloud, jest teraz w 100% open source (github.com/beeper/imessage). Każdy, kto chce, może z niego korzystać lub kontynuować rozwój.

Źródło: Depositphotos

Narobili sporo szumu i nadziei, ale myślę że... mimo wszystko na tym skorzystają. W końcu przy okazji tego całego zamieszania firma stale informowała, że jest w trakcie budowania najlepszego komunikatora na świecie. Na niego jeszcze trochę zaczekamy, ale kiedy się pojawi: wszyscy będą wiedzieć, że to rozwiązanie "tych od iMessage na Androida".