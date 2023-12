iCloud: Wszystko, co musisz wiedzieć o chmurze Apple

iCloud to wirtualna skrytka zapewniająca synchronizację informacji pomiędzy urządzeniami Apple. Bez względu na to, czy jest to iPhone, iPad czy Mac, aplikacje korzystające z iCloud działają w spójny sposób, dając Ci swobodny dostęp do treści z każdego z nich. Dzięki usłudze, pliki i ustawienia mogą być zawsze zsynchronizowane.

iCloud – Prosta konfiguracja

Jedną z najważniejszych cech iCloud jest dostępność usługi na różnych urządzeniach. Mac, MacBook, iPad, iPhone, AppleTV – wszystkie mogą być zsynchronizowane z jednym kontem użytkownika. Konfiguracja? Nic prostszego. Wystarczy zalogować się za pomocą Apple ID, wybrać aplikacje, które mają korzystać z chmury i włączyć funkcje iCloud. Szybkie i intuicyjne dostosowanie ustawień na poszczególnych urządzeniach daje pełną kontrolę nad danymi.

Zaszyfrowane dane i dwupoziomowe uwieżytelnianie

Wszystkie dane przechowywane w iCloud są chronione poprzez szyfrowanie, a dostęp do konta możliwy jest tylko na zaufanych urządzeniach. To podwójne zabezpieczenie gwarantuje poufność Twoich informacji.

Udostępnianie danych poprzez iCloud

Jednym z atutów iCloud jest również możliwość udostępniania informacji znajomym i rodzinie lub współpracownikom. Możesz samodzielnie zdecydować, kto ma dostęp do określonych danych i prawo do edycji. Wszystkie zmiany są widoczne dla wszystkich, co pozwala na efektywną współpracę.

iCloud+ – dodatkowe opcje dostępne w ramach subksrypcji

iCloud+ to dodatkowa usługa, za którą płacimy w modelu subskrypcyjnym. Zapewnia ona unikalne funkcje i dodatkowe miejsce na przechowywanie danych. Abonament premium dostarcza narzędzi, które zapewniają większe bezpieczeństwo oraz więcej możliwości zarządzania danymi i urządzeniami. Jednym z najistotniejszych elementów iCloud+ jest możliwość ukrycia adresu IP i ochrony ruchu internetowego bez spadku wydajności przeglądania. Rozwiązanie oferuje też opcję "ukryj mój adres e-mail". To funkcja. generująca losowe adresy email, zabezpieczając Twoją skrzynkę odbiorczą. Subskrypcja daje też dostęp do prywatnego monitoringu w HomeKit, co pozwala na nagrywanie i podgląd z kamer bezpieczeństwa z zachowaniem pełnej prywatności.

Po przesiadce na iCloud+ zyskujesz także możliwość personalizacji swojej domeny email w usłudze Poczta w iCloud oraz dodatkowe miejsce na przechowywanie danych. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie opcje są dostępne we wszystkich regionach. Przykładowo, funkcje takie jak Przekazywanie prywatne iCloud i Ukryj mój adres email wymagają urządzeń z systemem iOS 15, iPadOS 15, macOS 12 lub nowszym.

Więcej miejsca w iCloud

Dodatkowa przestrzeń chmurowa w iCloud to kolejny atut subskrypcji. Możesz wybrać pakiet o odpowiedniej pojemności, zaczynając od 50 GB aż do 12 TB, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie zdjęć, plików i innych materiałów. To znakomite rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie możliwość przechowywania danych w chmurze i dostępu do nich z dowolnego urządzenia.

Chmura rodzinna w iCloud

Po skonfigurowaniu chmury rodzinnej masz możliwość udostępnienia subskrypcji iCloud+ członkom swojej grupy. Wystarczy zaakceptować udostępnienie, by członkowie natychmiast zyskali dostęp do dodatkowych funkcji i miejsca w chmurze. iCloud+ to zatem nie tylko subskrypcja dla jednej osoby, ale także opcja dla całej rodziny, umożliwiająca korzystanie z rozszerzonych możliwości tej usługi.

Narzędzia wspierane przez iCloud

Oto lista narzędzi i aplikacji korzystających z iCloud, umożliwiających przechowywanie, synchronizację i dostęp do danych na różnych urządzeniach: