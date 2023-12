Nowa wersja CarPlay wygląda zjawiskowo! Jakie samochody z niej skorzystają?

Apple zaprojektowało nową wersję oprogramowania CarPlay. Trafi do samochodów od ekskluzywnych producentów.

Systemy multimediów tworzone zarówno przez Apple jak i Google są nieustannie rozwijane — i co jakiś czas zmieniają się nie do poznania. Kilka dni temu zobaczyliśmy jak wyglądać będzie najnowsza wersja Car Play, która trafi do wyjątkowych samochodów. Zwykli zjadacze chleba raczej z niej nie skorzystają — a przynajmniej nie od razu.

Nowy CarPlay. Oprogramowanie trafi najpierw do samochodów Porsche i Aston Martin

Apple krok po kroku rozwija swój system multimediów stworzony z myślą o samochodach. Teraz nadchodzi wielki redesign i zupełnie nowy interfejs, z którego (przynajmniej w pierwszej kolejności) skorzystają właściciele samochodów luksusowych marek. Mowa tu o Porsche i Astron Martin.

Czy w analogicznej odsłonie system trafi także do innych marek? Cóż — to dość wątpliwe, bowiem Apple robi ustępstwa i personalizuje interfejsy, tworząc unikalne rozwiązania dla każdego z nich. Warto mieć na uwadze, że w tej wersji CarPlay będzie nie tylko łatwym dostępem do nawigacji czy powiadomień, ale także zaoferuje pełną integrację z całym zestawem czujników dostępnych w samochodach. Wśród nich m.in. informacje o pomiarze ciśnienia w oponach.

Kiedy premiera nowego CarPlay?

Nowa wersja oprogramowania CarPlay ma trafić do wspomnianych marek samochodów w przyszłym roku. Na tę chwilę nie padła jeszcze żadna konkretna data, poza tym, że będzie to 2024. Nie da się jednak ukryć, że w zaprezentowanym na grafikach podglądowym wydaniu CarPlay wygląda lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.