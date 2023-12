Innowacyjny produkt Apple już w transporcie. Kiedy trafi do użytkowników?

Premiera Apple Vision Pro zbliża się wielkimi krokami. Popularny analityk twierdzi, że urządzenie trafi do sklepów już za kilka tygodni.

Premiera gogli Apple Vision Pro coraz bliżej. Mimo że gigant oficjalnie zaprezentował gogle rozszerzonej rzeczywistości minionej wiosny, na sklepową premierę przychodzi nam czekać do początku przyszłego roku. Kiedy urządzenie nareszcie trafi do sprzedaży? Od premiery ma dzielić nas już tylko kilka tygodni.

Ming-Chi Kuo: Apple Vision Pro trafią do sklepów na przełomie stycznia i lutego

Jak informuje w ostatniej notce zasłużony analityk rynkowy specjalizujący się w produktach Apple, Ming-Chi Kuo, ruszył już transport gogli rozszerzonej rzeczywistości które mają zmienić zasady gry w tym segmencie rynku. Premiera urządzenia planowana jest zaś na przełomie stycznia i lutego — nie padają żadne konkrety, ale według Kuo Vision Pro mają być dostępne w sklepach maksymalnie do połowy lutego 2024 roku.

Urządzenie nie dla każdego. Póki co — kupić je można wyłącznie w Stanach Zjednoczonych

Warto jednak mieć na uwadze, że póki co rewolucja którą planuje Apple jest ograniczona do jednego rynku: Stanów Zjednoczonych. To tam zadebiutują ich gogle rozszerzonej rzeczywistości. Reszta świata będzie musiała uzbroić się w cierpliwość, ale... warto pamiętać, że analogicznie sprawy miały się chociażby z iPhonem.

I podobnie jak Vision Pro — iPhone nie był pierwszym smartfonem, zaś iPad nie był pierwszym tabletem. Apple udało się jednak dokonać czegoś, na czym konkurencja poległa: wypromować produkt, który wzniósł na wyżyny całą kategorię sprzętową. Czy tak samo sprawy będą się mieć i tym razem? Czas pokaże. Na tę chwilę sporym "ale" bez wątpienia pozostaje cena Vision Pro, a jak to jest z pierwszymi wersjami produktów: również wszyscy wiemy...