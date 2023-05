Dziś jeżeli chodzi o smart zegarki, można powiedzieć, że producenci non stop przesuwają granice tego, co dzięki nim jest możliwe do osiągnięcia. Z jednej strony mamy urządzenia takie jak Huawei Watch Ultimate, który wytrzyma wszystko nawet nurkowanie na głębokość 100m, a z drugiej - Apple Watch i Galaxy Watch, które są królami, jeżeli chodzi o rozbudowanie funkcji smartfona. Wydaje się, że w ostatnim czasie następuje mocny podział właśnie na te dwie grupy, czyli zegarki bardziej sportowe i bardziej casualowe, ale z większą liczbą smart funkcji.

Naturalnie więc dla tej drugiej grupy posiadanie jak największej liczby funkcjonalności jest kluczowe. Co jednak, jeżeli jedna z najważniejszych nich, dotycząca najpopularniejszego komunikatora zniknie z najpopularniejszej linii zegarków na świecie? Z pewnością nic dobrego.

Apple Watch już za chwilę straci możliwość odpisywania na wiadomości Messengera

Jak ogłosił przedstawiciel firmy Meta, 31 maja będzie ostatnim dniem, w którym Messenger będzie obecny na Apple Watchach, a z początkiem czerwca aplikacja zniknie z WatchOS. Oczywiście - dalej będzie można odbierać powiadomienia, jeżeli mamy komunikator zainstalowany na naszym smartfonie, ale nie będziemy mogli już na nie odpisać. Oczywiście, odpisywanie na małym ekranie zawsze było bardzo wygodną czynnością, ale mimo wszystko - było możliwe. Teraz tej funkcji zabraknie, a pamiętajmy że nie mówimy o jakimś podrzędnym komunikatorze, tylko o najpopularniejszej aplikacji do rozmów i jej wersji na najpopularniejsze zegarki na świecie.

Użytkownicy są słusznie sfrustrowani, ponieważ posiadanie dedykowanej aplikacji i możliwości z tym związane zawsze były wyróżnikiem droższych zegarków (dlatego chociażby za małą liczbę apek często ganiony jest Huawei). W tym wypadku faktycznie superdrogi Apple Watch w kwestii Messengera nie będzie się różnił od tańszych smartwachy innych marek.

Zmiana jest tym ciekawsza, że Facebook nie poinformował o przyczynach usunięcia swojej aplikacji z Apple Watchy i wydaje się, że nie mają żadnego dobrego powodu by to zrobić. Cóż, póki co o zmianie wie zapewne niewiele osób i większość będzie zaskoczona zmianą, jaka nastąpi na początku czerwca. Można się wtedy spodziewać prostestów, a zdarzało się już, że pod naciskiem konsumentów firmy zmieniały zdanie. Może więc za jakiś czas Messenger wróci na Apple Watcha.