Tego typu przeliczenia są chyba najpopularniejsze w przypadku iPhonów. Pojawiają się zawsze przy premierze kolejnych serii. Podobnie było w przypadku 14-tek. Koszt wyprodukowania najdroższego 14 Pro Max wzrósł o 60 dolarów a produkcja każdego egzemplarza kosztuje dokładnie 501 dol. Apple sprzedaje najtańszy wariant tego modelu za 1099 dol.

Jak wygląda to w przypadku Pixel Watch? Analizę kosztów przeprowadził Counterpoint. Okazuje się, że Google wydaje tylko około 123 dol. na stworzenie jednego Pixel Watch.

Najwięcej firma wydaje na procesor i pamięć – to 27 proc. całego kosztu. Przy czym trzeba pamiętać, że Google używa starszego chipu Samsunga, Exynosa 9110. Do tego należy doliczyć procesor NXP, a także pamięć firmy Kingston.

Kolejne miejsce zajmuje wyświetlacz i jego szklana obudowa (producentem jest BOE). To 17 proc. kosztu zegarka. 1,2-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 450x450 pixeli jest otoczony szkłem 3D Corning.

8 proc. kosztów to różne czujniki. Chip GPS jest dostarczany przez Broadcom, podobnie jak połączenie Wi-Fi / Bluetooth. STMicroelectronics zapewnia komponent potrzebny do obsługi eSIM i Google Pay. 10 proc. to systemy łączności LTE i WiFi.

Bateria, która ma pojemność 294 mAh, i zapewnia ledwie około 24 godzin pracy, co w powszechnej opinii jest najsłabszym punktem tego urządzenia, stanowi zaledwie 6 proc. całkowitego kosztu.

W sumie koszt wszystkich części i komponentów wynosi 123 dol.

Jak zauważa Counterpoint w podsumowaniu, dzięki Pixel Watch Google rozszerzył swoje portfolio w ramach rodziny Pixel. Firma spodziewa się, że to pomoże zwiększyć popularność ekosystemu Wear OS. Ale w porównaniu z obecnym liderem rynku czyli serią Apple Watch, wciąż jest miejsce na udoskonalanie Pixel Watch. Firma zwraca również uwagę na mocną współpracę Google z Samsungiem, który produkuje swoje Galaxy Watch, oparte również na Wear OS.

źródło