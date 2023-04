Smartzegarki przeszły naprawdę długą drogę od momentu swojego powstania. Od gadżetów, które nieco tylko rozszerzały funkcjonalność telefonu, przeszły do bycia realnym wsparciem w codziennym treningu, a nawet - dostarczania funkcji, które do tej pory były niedostępne dla konsumenckiej elektroniki, bądź też - były zarezerwowane dla specjalistycznego sprzętu. To wszystko przy jednoczesnym zamknięciu urządzenia w eleganckiej i estetycznej obudowie. Jedną z firm, która stoi na czele takiej smartwatchowej rewolucji jest Huawei, którego seria Huawei Watch od lat kojarzona jest z wysoką jakością, świetną konstrukcją, wieloma funkcjami i długim życiem na baterii. Firma ewidentnie zadała sobie pytanie, co by było, gdyby każdy z tych parametrów podkręcić do maksimum. W taki sposób powstał ich nowy smartwatch, który właśnie dziś ma swoją premierę w Polsce - Huawei Watch Ultimate.

Huawei Watch Ultimate - najlepszy zegarek Huawei jaki powstał

Jeżeli szukaliśmy zegarka, który ma największy potencjał wytrzymać absolutnie wszystkie przeciwności losu, to jest duża szansa, że Huawei Watch Ultimate będzie właśnie takim urządzeniem. Dziś na rynek wchodzą dwie jego wersje - Voyage i Expedition, o których za chwilę powiem nieco więcej. W obu z nich obudowę wykonano z innowacyjnego stopu metalu na bazie cyrkonu (tzw. liquid metal) który do tej pory widziany był tylko w luksusowych, tradycyjnych zegarkach i odznacza się niezrównaną odpornością na uszkodzenia. Jeżeli chodzi o konstrukcję, zegarkowi towarzyszy tarcza ze szlifowanego szkła szafirowego. Wersja Voyage (srebrna) wyposażona jest domyślnie w tytanową bransoletę oraz w dodatkowe paski z niealergizującego uwodornionego kauczuku (HNBR), cechującego się wysoką wytrzymałością. Paski mamy w wersji standardowej i przedłużonej, służącej do zapięcia na kombinezon nurkowy. Wersja Expedition (czarna) wyposażona jest w dwa czarne paski z niealergizującego uwodornionego kauczuku.

Jeżeli chodzi o możliwości, to zdecydowanie Huawei Watch Ultimate jest zegarkiem dla osób, które chcą by smartwatch towarzyszył im we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych aktywnościach fizycznych. Dlatego Huawei Watch Ultimate jest pierwszym urządzeniem firmy, z którym możemy nurkować na głębokość do 100 metrów. Zegarek oczywiście wzbogacono o dodatkowe funkcje związane z nurkowaniem na takich głębinach, dzięki czemu będzie on wartościowym sprzętem dla nurków. Sprzęt poinformuje nie tylko o głębokości, na jakiej jesteśmy, ale też m.in. o konieczności dekompresji, wskaże naszą prędkość oraz wszystkie informacje związane z zanurzeniem. Dodatkowo firma dodała do oprogramowania nowy tryb ekspedycyjny, który pozwala mierzyć ekstremalne aktywności jak ultramaraton czy ultrabieg górski. Zegarek potrafi teraz też m.in. analizować zapis EKG oraz wykrywać takie schorzenia jak sztywność tętnic.

Jeżeli chodzi o ekran, zastosowano tu 1,5 calowy ekran LTPO AMOLED, pozwalający na świetną widoczność w każdych warunkach, a jednocześnie - mogący zredukować swoje odświeżanie do 1 Hz (jeżeli treści na nim nie wymagają większego odświeżania), co znacznie wydłuża czas pracy na jednym ogniwie. Zegarki firmy zawsze słynęły ze świetnego czasu pracy na baterii i tutaj też mamy zapewnione 14 dni przy typowym użytkowaniu i 8, jeżeli z zegarka korzystamy intensywnie. Do tego mamy szybkie ładowanie, które pozwala uzupełnić energię w 65 minut.

Taka jakość niestety przychodzi do nas wraz z ceną, która w tym wypadku jest wysoka. Za wersję Voyage (srebrną) przyjdzie nam zapłacić 4199 zł, a za wersję Expedition - 3299 zł. Jeżeli zamówimy zegarki do 23 kwietnia, w prezencie otrzymamy słuchawki Huawei FreeBuds 2 o wartości 799 zł w prezencie.