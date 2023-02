Potrzeba matką wynalazków. A Huawei potrzebuje ich bardzo, bo przez amerykańskie sankcje nie jest w stanie wykazać się tam, gdzie przez długie lata był w światowej czołówce – w smartfonach. Dlatego teraz producent poza Chinami stawia na inne urządzenia – przede wszystkim smartwatche, laptopy, komputery i monitory.

A ponieważ w tradycyjnych smartwatchach trudno jest mu już pójść do przodu, postanowił zacząć myśleć nieco niekonwencjonalnie. Pierwszym efektem takiej filozofii jest Huawei Watch Buds, czyli smartwatch który w swoim wnętrzu skrywa… słuchawki. Można go już kupić, tyle że jest drogi, kosztuje 2299 zł.

Kilka smartwatchy w jednym

Kolejnym nietypowym pomysłem jest Huawei Watch GT Cyber. Jego idea nie jest może specjalnie oryginalna, bo wcześniej wpadła na niego m.in. Certina. Ta firma oferuje klasyczny zegarek (model DS+), w którym w prosty sposób jesteśmy w stanie zmienić nie tylko pasek, ale i kopertę. Możemy więc dopasować całość do różnych sytuacji – zegarek może być w stylu sportowym, miejskim czy vintage – wszystko zależy od naszego nastroju i sytuacji w której będziemy go nosić.

To samo postanowił zrobić Huawei i jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w świecie smartwatchy. Firma pokazała model Watch GT Cyber na targach w Barcelonie, jest więc spora szansa, że zaraz rozpocznie się jego światowa dystrybucja, do tej pory można go było nabyć tylko w Chinach.

Jak wygląda budowa Watch GT Cyber? Główny moduł jest pozbawiony bezela i wyposażony jedynie w pokrętło. Huawei zachował przy tym najwyższą jakość stosowanych materiałów, bo zegarek jest wykonany ze stali nierdzewnej a wyświetlacz to AMOLED o średnicy 1.32 cala.

Nie tylko wygląd

Zapewnia on wszystkie funkcje znane z innych smartwatchy Huawei. To pulsometr, pomiar SpO2, analizę snu, łączność Bluetooth i Wi-Fi, GPS, tryby sportowe. Ma też głośnik i możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych. Jest również wodoodporność na poziomie 5 ATM. A bateria ma przyzwoitą pojemność 292 mAh, co ma zapewniać pracę w przedziale od 4 do 7 dni bez konieczności ładowania.

Najważniejsza jest jednak możliwość zamontowania modułu w jednej z kilku ramek. To style miejski, sportowy i fashion, więc spokojnie dostosujemy wygląd zegarka w zależności od okoliczności. Mają one kilka wersji kolorystycznych wraz z paskami.

Pomysł z pozoru może się wydawać dziwny, ale osobiście bardzo mi się podoba. Najważniejsza jednak będzie w tym wypadku cena. Jeśli Huawei nie ustali jej na jakimś abstrakcyjnym poziomie, może być to uniwersalne urządzenie którym warto będzie się zainteresować.

