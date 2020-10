9/10 pacjentów niepotrzebnie odwiedziło lekarza. Apple Watch zaserwował im fałszywy alarm

Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o frazę kluczową „Apple Watch” w kilku stanach i zwierało wyniki między grudniem 2018, a kwietniem 2019. 264 pacjentów zgłosiło się wówczas do Kliniki Mayo informując lekarzy, że Apple Watch wykrył u nich nieprawidłową pracę serca. Połowa z nich już wcześniej wiedziała, że mają problemy zdrowotne w temacie, a 58 z nich zmagało się z migotaniem przedsionków. 2/3 zaś miało rozmaite symptomy: ból w klatce piersiowej, zawroty głowy. Ale tylko 30 z nich otrzymało diagnozę, pozostali otrzymali komunikaty, które były fałszywym alarmem.

Ufając swoim zegarkom — postanowili to zbadać. W ogóle im się nie dziwię: uważam, że to bardzo odpowiedzialna postawa. Po tych wszystkich materiałach jak to Apple Watch uratował komuś życie, w ogóle mnie to nie dziwi. A to że efekt był jaki był — no cóż. To już nie wina użytkownika, a Apple Watcha. I choć Apple reklamuje go jak sprzęt dbający o nasze zdrowie (a nawet życie), w praktyce to wciąż tylko gadżet. Potencjalnie wraz z kolejnymi generacjami sprzętu wszystko będzie działało lepiej, sprawniej, bardziej precyzyjnie. Póki co — jest jak jest.

Źródło