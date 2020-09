Co mi się nie podoba w Apple Watch? Jego marketing strachu i śmierci

Najlepszym tego przykładem jest COVID-owa funkcja Apple Watch

Nowy Apple Watch ma kilka funkcji związanych ze zdrowiem, takich jak mierzenie tętna, poziomu oksydacji krwi czy temperatury. Skuteczność? No cóż, w najlepszym razie pozostaje być dobrej myśli, że zegarek się nie myli. Coś, co jest na twojej ręce nigdy nie zastąpi chociażby badania holterem czy laboratoryjnego testu próbek krwi. Moim zdaniem dane dostarczone przez zegarek oczywiście mogą być trafne, ale w większości będą raczej miały niewiele wspólnego z precyzją. I jest to ok, jeżeli chodzi o gadżet do ćwiczeń. W przypadku takich elementów jak przebiegnięty dystans, spalone kalorie czy czas fazy REM snu odchyły w jedną czy drugą stronę nie zrobią nam krzywdy. Ot – ciekawostki. Jednak Apple w swoim przekazie marketingowym usilnie próbuje przekonać nas, że na ich zegarku możemy polegać jak na Zawiszy. I uderza w czułe struny, w to czego ludzie najbardziej się boją. A czego boją się teraz? No oczywiście, że COVID-u. Dlatego też funkcja, która zasugeruje nam, że jesteśmy zarażeni musiała trafić do najnowszego zegarka, pomimo tego, że w mojej opinii nie za bardzo ma on możliwości by postawić w tym elemencie jakkolwiek trafną diagnozę. Innymi słowy – wyczuwam całkiem sporo przypadków false positives.