Apple w końcu dostarczy wytrzymałe etui do iPhone'a? Nowe plotki zdradzają kierunek

Apple w tym ma zaprezentować nowy materiał dla etui przeznaczonych dla iPhone’a 17. Ma być wytrzymalszy i przyjemniejszy w dotyku niż to, co oferowały akcesoria FineWoven.

FineWoven nie zdało egzaminu, o czym świadczy fakt, że wraz z iPhonem 16 nie zadebiutowały na rynku nowe modele etui z tego materiału. Etui już po kilku miesiącach wyglądają fatalnie, podobnie jak np. portfel do iPhone’a, z którego sam korzystam. Szybko stracił swój urok i nie potrzebował dużo czasu, by zacząć się pruć na łączeniach. Apple doskonale wie, że zastąpienie skóry tym materiałem nie było najlepszych krokiem i w oficjalnej sprzedaży pozostały już tylko portfele z tego materiału.

Jak informuje MajinBu, który od miesięcy zasypuje nas informacjami na temat tegorocznej oferty iPhone’ów, Apple w tym roku stawia na coś innego – nowe syntetyki, która mają zapewnić dłuższą żywotność tego typu akcesoriów. Etui wykonane z tego materiału mają mieć widoczną i wyczuwalną fakturę, zwiększoną odporność na zarysowania i zużycie, matowe kolory i wciąż być ekologiczne. Oczywiście trudno wskazywać teraz na to, jak wytrzymałe będą one na dłuższą metę, ale w porównaniu z FineWoven wszystko będzie trzymało się dłużej. MajinBu podaje również, że w dotyku, etui mają być bardziej gumowate i pewniej leżeć w dłoni, dzięki teksturze, która sprawi, że etui nie będzie się wyślizgiwało.

Nowe etui do iPhone’ów. Czy zdadzą egzamin?

Nie wiadomo jednak, czy nowe, materiałowe etui do iPhone’a 17 będzie posiadało „oczka” na smyczki i różnej maści akcesoria i dodatki, które będzie można zawiesić przy smartfonie. Powrót tego typu rozwiązania jest niemal pewny w przypadku standardowych, silikonowych etui. W sprzedaży mają pojawić się także etui Liquid Glass, jednak na ten moment nie wiadomo, czy będą się charakteryzowały i wyróżniały na tle pozostałych akcesoriów do tegorocznej odsłony flagowych iPhone’ów. Przekonamy się już za kilka tygodni. Tegoroczna prezentacja iPhone’a 17, 17 Plus, 17 Pro i Pro Max oraz 17 Air powinna odbyć się w pierwszych dniach września.